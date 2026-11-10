Gần 170 căn hộ nhà ở xã hội tại hai dự án ở Hà Nội được chuyển từ cho thuê sang bán, với giá khoảng 16,6-20,2 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đợt bán này chỉ dành cho người đang thuê nhà tại chính hai dự án và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại hai dự án thuộc phường Đại Mỗ và Xuân Phương. Tổng cộng có 164 căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán.

Trong đó, dự án Khu nhà ở xã hội thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, có tên thương mại NHS Trung Văn, do liên danh CTCP Đầu tư xây dựng NHS và CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 thực hiện.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Ảnh: Nguyễn Lê

Đợt này, dự án đưa ra bán 66 căn hộ thuộc quỹ nhà ở xã hội cho thuê chuyển sang bán, với diện tích từ khoảng 69,9-76,8m2. Giá bán được công bố là 20,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT; phí bảo trì là hơn 384.000 đồng/m2. Giá trị mỗi căn hộ ước tính khoảng 1,4-1,6 tỷ đồng, chưa tính phí bảo trì.

NHS Trung Văn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700m2, gồm một tòa nhà cao 32 tầng nổi và hai tầng hầm. Dự án có tổng cộng 275 căn hộ, trong đó 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn hộ thương mại.

Một dự án khác cũng có quỹ căn cho thuê chuyển sang bán là khu nhà ở xã hội tại ô đất K1, phường Xuân Phương (tên thương mại NTHome).

Dự án do liên danh CTCP Đầu tư xây dựng NHS, CTCP Bất động sản Bắc 9 và Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương thực hiện, trong đó CTCP Đầu tư xây dựng NHS là đại diện liên danh.

NTHome được xây dựng trên diện tích hơn 1.900m2, gồm một tòa nhà cao 25 tầng và ba tầng hầm. Công trình đã được bàn giao cho cư dân từ năm 2022.

Trong đợt này, dự án có 98 căn hộ thuộc quỹ cho thuê chuyển sang bán, với giá 16,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT. Phí bảo trì là hơn 316.000 đồng/m2. Tổng giá trị mỗi căn hộ dao động từ khoảng 720 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, cả hai dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 9/12/2026 đến hết ngày 22/1/2027. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ là tháng 2/2027.

Đáng chú ý, đợt bán này không dành cho tất cả người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, chỉ các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở xã hội tại chính hai dự án NHS Trung Văn và NTHome, đồng thời đáp ứng đầy đủ điều kiện mua theo quy định hiện hành, mới thuộc diện được đăng ký.