Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Khuất Anh Cường về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khuất Anh Cường bị khởi tố về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 26/8, Công an phường Tùng Thiện (TP Hà Nội) tiếp nhận tố giác về tội phạm “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, xảy ra ngày 25/8 tại tổ dân phố Hữu Nghị.

Theo nội dung tố giác, khoảng 18h ngày 25/8, anh D.D.T. đến nhà người quen tại TDP Hữu Nghị để ăn cơm. Anh T. đỗ chiếc ô tô mang BKS 30K-514.XX gần khu vực nhà Khuất Anh Cường.

Khoảng 19h cùng ngày, anh T. bất ngờ nhận được thông báo phương tiện của mình bị đập phá. Khi kiểm tra, anh phát hiện phần nắp capo bị móp méo, thủng 3 vị trí; kính chắn gió phía trước cũng bị nứt, vỡ.

Ngoài ra, khoang máy của chiếc ô tô cũng ghi nhận một số bộ phận bị hư hỏng.

Xe ô tô bị Khuất Anh Cường làm hư hỏng. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tùng Thiện đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Thiệt hại tài sản bước đầu được xác định khoảng 25 triệu đồng.

Từ vụ việc, Khuất Anh Cường đã bị khởi tố về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.