Ngày 3/11, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử bà Âu Ngọc Vững (57 tuổi, ngụ Cà Mau) về tội hủy hoại tài sản. Bị cáo từng được biết đến là “đại gia thủy sản” nổi tiếng ở miền Tây.

Toà cảnh phiên toà xét xử. Ảnh: C.L

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2021, bà Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. (ngụ phường 6, TP Cà Mau cũ), thuê người cưa ba cây dừa, hai cây sao, đập gãy hai trụ bê tông, một vách tường và một lối đi của ông này.

Phía gia đình ông C. phản ứng, yêu cầu dừng lại và trình báo Công an phường 6 cũ. Công an sau đó mời các bên liên quan lập biên bản sự việc.

Ngày hôm sau, con gái ông C. đến công an phường tố giác hành vi của bà Vững. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an TP Cà Mau cũ xử lý.

Đến ngày 21/4/2021, bà Vững tiếp tục chỉ đạo cho xe cuốc san lấp mặt bằng lối đi tại nơi bị tháo dỡ trước đó để cắm trụ bê tông. Cơ quan chức năng xác định tổng thiệt hại hơn 35 triệu đồng.

Vụ án từng hai lần đưa ra xét xử trong năm 2024 nhưng đều bị trả hồ sơ để làm rõ giá trị tài sản thiệt hại.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Vững cho rằng việc thuê người cưa cây, tháo gỡ gạch trên lối đi là nhằm phát quang, dọn dẹp phần đất do ông bà để lại, không có ý định phá hoại tài sản của người khác.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Âu Ngọc Vững phạm tội huỷ hoại tài sản, mức án 1-2 năm cải tạo không giam giữ.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo gây thiệt hại tài sản, cần áp dụng mức hình phạt đủ nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, toà cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như: phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; từng có nhiều thành tích trong sản xuất, được UBND tỉnh Bạc Liêu cũ, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam tặng bằng khen; đồng thời có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt bà Âu Ngọc Vững 6 tháng tù treo với tội danh trên, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng.