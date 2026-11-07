Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tin rằng đặt 2 phôi sẽ giúp gia tăng cơ hội đón con yêu thành công. Tuy nhiên, tâm lý này vô tình đẩy thai kỳ vào gánh nặng song thai với nguy cơ sinh non cao gấp nhiều lần.

Ngày 7/11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức hội nghị Khoa học chỉ đạo tuyến ngành sản phụ khoa với chủ đề cập nhật và ứng dụng, đồng thời công bố năm khoa đạt chuẩn quốc tế. Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham gia cùng hàng chục báo cáo tham luận.

Gánh nặng sinh non khi đặt 2 phôi cùng lúc

Chủ đề sinh non ở song thai thu hút sự quan tâm lớn của đại biểu tại hội nghị. Thực tế ghi nhận tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng phổ biến, khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để tìm con.

Trong quá trình này, nhiều người chọn phương án chuyển hai phôi cùng lúc nhằm mang song thai. Tuy nhiên, tâm lý mong muốn chắc chắn chưa thấy đâu mà cả mẹ và bé phải đối mặt với không ít rủi ro trong suốt thai kỳ, trong đó sinh non là mối lo ngại hàng đầu.

Trẻ sinh non được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Tiến Thành

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Y Học Bà Mẹ và Thai Nhi TPHCM, Trưởng bộ môn Phụ Sản Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh song thai gánh chịu nguy cơ sinh non không tương xứng.

Dù chỉ chiếm một quần thể nhỏ nhưng song thai đóng góp tỷ lệ rất lớn vào suất sinh non sớm và bệnh suất sơ sinh. Thống kê cho thấy khoảng 60% trường hợp song thai sinh trước 37 tuần, 20% sinh trước 34 tuần và nguy cơ sinh rất non cao gấp 10 lần so với đơn thai.

“Sinh non chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc trẻ sơ sinh phải nhập Khoa Chăm sóc tích cực sơ sinh, tăng nguy cơ tử vong chu sinh và chịu các di chứng phát triển thần kinh lâu dài”, Tiến sĩ Thanh nhấn mạnh.

Nguy cơ toàn diện từ mẹ đến bé

Chuyên gia khẳng định song thai không phải là hai thai đơn, bởi nguy cơ của loại hình mang thai này trải dài từ người mẹ, thai nhi cho đến giai đoạn sơ sinh.

Gánh nặng từ phía mẹ và thai bao gồm các rối loạn tăng huyết áp thai kỳ, thiếu máu, băng huyết sau sinh, thai chậm phát triển trong tử cung chọn lọc, thai lưu, dị tật cùng các biến chứng đặc hiệu như hội chứng truyền máu song thai hay hội chứng thiếu máu đa hồng cầu ở song thai một bánh nhau.

PGĐ Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Thành

Ngoài ra, ở trẻ sinh non còn đối mặt với tình trạng nhẹ cân, rất nhẹ cân, suy hô hấp và di chứng thần kinh.

Thực tế cho thấy không một biện pháp đơn lẻ nào có thể dự phòng được mọi hệ quả từ việc sinh non. Do đó, việc dự phòng căn nguyên, theo Tiến sĩ Thanh, phải bắt đầu từ trước thai kỳ thông qua chiến lược ưu tiên chuyển một phôi chọn lọc trong hỗ trợ sinh sản nhằm giảm gánh nặng đa thai.

Các đại biểu tham dự hội nghị đồng thuận rằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng và cập nhật phác đồ điều trị chuẩn hóa đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh.