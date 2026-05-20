Người phụ nữ này viết: “Đã khám nhiều lần ở bệnh viện nhưng hôm nay khám giờ chiều gặp phải bác sĩ nam “nói chuyện rất thiếu tôn trọng bệnh nhân”.

Bác sĩ đọc kết quả liền hỏi “đã cho bao nhiêu thằng rồi”, "kiểu em chắc là quan hệ thì đều... đến nửa rồi mới đeo bao nên mới thế?".

Người phụ nữ này băn khoăn: Đây có được gọi là bạo lực ngôn từ không vậy? Nghe rất thiếu tôn trọng bệnh nhân.

Nữ bệnh nhân tố nam bác sĩ có lời nói không đúng chuẩn mực. Ảnh chụp màn hình

Nữ bệnh nhân nghi ngờ rằng nam bác sĩ này nói như thể “tôi là 4’ (phụ nữ bán dâm- PV)”. Đồng thời cho rằng “nếu có là 4’ thì chị ta vẫn bỏ tiền đi khám chứ không đi xin hay cần ban phước “mà thái độ châm biếm và khinh khỉnh cỡ đó”.

Ngay lập tức, chia sẻ của nữ bệnh nhân nhận được đồng cảm từ cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là cách ứng xử thiếu tế nhị của nam bác sĩ. Thậm chí có người còn cho rằng đó là sự xúc phạm người bệnh và đề nghị bệnh viện cần có biện pháp xử lý thích đáng.

Được biết, nam bác sĩ bị tố có tên Đ.X.H, chuyên ngành sản phụ khoa.

Chiều muộn ngày 20/5, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin người bệnh phản ánh và đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

“Đây là quá trình bác sĩ khai thác tiền sử để đánh giá nguyên nhân viêm nhiễm và tư vấn các yếu tố nguy cơ. Trong quá trình tư vấn bác sĩ đã dùng từ chưa tế nhị đối với người bệnh”, vị đại diện này thông tin.

Hiện bệnh viện đã liên hệ và đề nghị bác sĩ xin lỗi người bệnh. Đối với bác sĩ bị “tố’, bệnh viện cũng đã yêu cầu chấn chỉnh cách giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân.