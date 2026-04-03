Những ngày qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bác sĩ vừa làm việc vừa livestream thu hút nhiều phản hồi.

Không ít người bày tỏ lo ngại việc bác sĩ phân tâm khi vừa thao tác chuyên môn vừa phát trực tiếp có thể ảnh hưởng đến chất lượng ca mổ, tiềm ẩn rủi ro cho người bệnh. Thậm chí, có ý kiến cho rằng bác sĩ này chỉ tập trung “quay video, xây dựng hình ảnh cá nhân” mà không chú ý chuyên môn, từ đó khuyến cáo sản phụ nên cân nhắc lựa chọn người điều trị.

Ảnh chụp màn hình phần livestream của bác sĩ Nguyễn Trung Đạo 2 năm trước.

Nhân vật trong clip là bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, công tác tại Khoa D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Clip đang lan truyền trên MXH được chính bác sĩ chia sẻ từ 2 năm trước sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật cho người nhà. Clip ghi lại cuộc trò chuyện, đón bệnh nhân.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sáng nay (3/4), ông đã nắm được thông tin vụ việc và chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra nội dung clip đang lan truyền.

Theo ông Hưng, về nguyên tắc truyền thông, hiện không có quy định cấm bác sĩ livestream khi làm việc. Trên các nền tảng như YouTube, nhiều bác sĩ trong và ngoài nước vẫn chia sẻ các ca phẫu thuật hoặc kỹ thuật chuyên môn nhằm mục đích giới thiệu, phổ biến kiến thức.

Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho người bệnh. Các nội dung chia sẻ không được để lộ danh tính như tên, tuổi cũng như các hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân.

“Không ai cấm bác sĩ giới thiệu kỹ thuật chuyên môn. Vấn đề là phải tuân thủ quy định, đảm bảo không vi phạm pháp luật”, ông Hưng nói.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong các quy định của ngành y tế, những hành vi bị cấm bao gồm tiết lộ thông tin cá nhân người bệnh, hình ảnh vùng nhạy cảm… Nếu bác sĩ có phát ngôn sai lệch hoặc hành vi không đúng trong quá trình livestream thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.