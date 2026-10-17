Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu căn cứ xác định diện tích đất ở và đất nông nghiệp trong cùng một thửa đất khi công nhận quyền sử dụng đất, đồng thời lưu ý phải xem xét hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Theo phản ánh của một công dân tại Gia Lai, gia đình có thửa đất diện tích 500m2 được cấp từ năm 1990, với mục đích sử dụng ghi là đất khu dân cư, thời hạn sử dụng lâu dài.

Đến năm 2018, gia đình được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Theo giấy chứng nhận này, thửa đất được xác định gồm 350m2 đất ở và 150m2 đất trồng cây lâu năm.

Về nguồn gốc sử dụng đất, 350m2 đất ở được ghi nhận theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; 150m2 đất trồng cây lâu năm được xác định theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Từ những thông tin trên, công dân đặt câu hỏi: Thửa đất này có được xác định là đất nông nghiệp gắn liền với đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất hay không?

Khi công nhận quyền sử dụng đất, một thửa đất được xác định là thửa đất có đất ở và đất khác khi toàn bộ các diện tích này nằm trọn vẹn trong cùng một ranh giới thửa đất duy nhất trên thực địa hoặc theo hồ sơ địa chính (nếu có). Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung phản ánh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thông tin được cung cấp chưa đủ để xác định chính xác trường hợp cụ thể.

Cụ thể, cơ quan này cho biết cần làm rõ hai vấn đề:

Thứ nhất, giấy tờ được cấp năm 1990 là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất, cấp đất cho gia đình với mục đích sử dụng là đất khu dân cư, thời hạn sử dụng lâu dài.

Thứ hai, việc cấp giấy chứng nhận năm 2018 là cấp lần đầu căn cứ vào giấy tờ năm 1990 hay là cấp lại giấy chứng nhận do hồ sơ hoặc giấy chứng nhận trước đó có sai sót.

Do chưa làm rõ những nội dung này, Bộ chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể về việc xác định loại đất đối với thửa đất của công dân.

Tuy nhiên, Bộ nêu nguyên tắc chung về việc xác định diện tích đất ở và các loại đất khác trong cùng một thửa đất khi công nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, một thửa đất có thể được xác định gồm đất ở và đất khác, bao gồm đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở, khi các diện tích này nằm trong cùng ranh giới thửa đất trên thực địa hoặc theo hồ sơ địa chính, nếu có.

Việc xác định diện tích từng loại đất phải căn cứ vào giấy tờ về quyền sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến quá trình quản lý và sử dụng đất, hồ sơ địa chính, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, cùng các quy định pháp luật áp dụng cho trường hợp cụ thể.

Các quy định liên quan được Bộ viện dẫn tại các Điều 137, 138, 139, 140 và 141 Luật Đất đai năm 2024.

Trên cơ sở hồ sơ và quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định diện tích đất ở theo giấy tờ hoặc hiện trạng sử dụng đất, đồng thời xem xét hạn mức đất ở tại địa phương.

Phần diện tích còn lại nằm trong cùng ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo hiện trạng sử dụng đất thực tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai hoặc UBND cấp xã nơi có đất để được kiểm tra hồ sơ, xem xét và trả lời theo thẩm quyền.