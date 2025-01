Bản vẽ tách, hợp thửa đất lập theo mẫu số 02/ĐK do Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), Chi nhánh VPĐKĐĐ hoặc do đơn vị đo đạc có giấy phép thực hiện để người sử dụng đất nộp hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất (không do người sử dụng đất lập).