Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 25-KX-TKT-01 liên quan đến hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế theo khoản 1 Điều 44 Luật Cạnh tranh.

Cụ thể, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty CP Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị xác định không thực hiện nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh đối với thương vụ BAF mua lại 99,99% cổ phần của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân.

Khu trang trại nuôi heo của BAF. Ảnh: BAF

Theo quyết định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam số tiền hơn 820 triệu đồng và Công ty CP Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân số tiền gần 79 triệu đồng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cả hai doanh nghiệp đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM.

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân có địa chỉ trụ sở chính tại Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 23, thôn Thanh Bình, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa.