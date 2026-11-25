Gia đình có 5 thửa đất được cấp chung một sổ đỏ từ năm 1995. Khi đo đạc lại để cấp đổi sổ, diện tích các thửa đất có sai khác so với sổ cũ dù ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp. Trường hợp này có được cấp đổi sổ đỏ theo diện tích thực tế?

Một công dân tại tỉnh Lâm Đồng phản ánh, gia đình có 5 thửa đất được cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 1995. Tuy nhiên, giấy chứng nhận cũ chưa thể hiện kích thước các cạnh của từng thửa đất nên gia đình thực hiện đo đạc lại nhằm xác định chính xác diện tích, kích thước và hoàn thiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận.

Sau khi đo đạc, kết quả cho thấy diện tích và kích thước các cạnh của từng thửa đất có sự sai khác so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp. Hình thể các thửa đất cũng có thay đổi.

Theo công dân, ranh giới sử dụng đất thực tế không thay đổi, không phát sinh tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Đáng chú ý, các chủ sử dụng đất giáp ranh đều đã ký xác nhận đầy đủ vào hồ sơ đo đạc.

Quá trình đo đạc có sự tham gia của chuyên viên đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và công chức địa chính xã với vai trò dẫn đạc và đã cùng ký xác nhận.

Dù vậy, khi gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi sổ đỏ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ với lý do diện tích từng thửa đất có tăng, giảm và hình thể có sai khác so với sổ cũ. Cơ quan này đề nghị người dân liên hệ bộ phận chuyên môn địa chính xã để giải quyết.

Theo công dân, ranh giới sử dụng đất thực tế không thay đổi, không phát sinh tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Đáng chú ý, các chủ sử dụng đất giáp ranh đều đã ký xác nhận vào hồ sơ đo đạc.

Quá trình đo đạc có sự tham gia của chuyên viên thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và công chức địa chính xã với vai trò dẫn đạc. Những người tham gia cũng đã ký xác nhận vào hồ sơ.

Tuy nhiên, khi gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ với lý do diện tích từng thửa đất có tăng, giảm và hình thể có sai khác so với giấy chứng nhận cũ. Cơ quan này đề nghị người dân liên hệ bộ phận chuyên môn địa chính xã để giải quyết.

Điều khiến công dân băn khoăn là thủ tục nói trên không có trong danh mục thủ tục hành chính nên người dân được hướng dẫn giao hồ sơ trực tiếp cho cán bộ địa chính xã, không có giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả.

Từ tình huống này, công dân đặt câu hỏi: Việc Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ và UBND cấp xã hướng dẫn người dân thực hiện như vậy có đúng quy định? Người dân phải nộp hồ sơ cho cơ quan nào và cần làm gì nếu hồ sơ bị từ chối?

Người dân thực hiện thủ tục đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Diện tích thực tế được xác định khi cấp đổi sổ đỏ nếu đủ điều kiện

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai về việc xác định diện tích đất khi có chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế và giấy chứng nhận đã cấp.

Theo đó, trường hợp diện tích thửa đất đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp nhưng ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, đồng thời không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Nộp hồ sơ ở đâu, làm gì khi bị từ chối cấp đổi sổ đỏ?

Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung này được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ.

Đối với trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026 quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện.

Các nội dung thuộc thẩm quyền quy định của địa phương bao gồm trách nhiệm của cơ quan giải quyết, thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ và các mẫu giấy tờ sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Do đó, đối với trường hợp của công dân tại Lâm Đồng, việc xác định nơi tiếp nhận hồ sơ, trình tự và thời hạn giải quyết thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận phải căn cứ vào quy định thủ tục hành chính do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý, nếu hồ sơ không được tiếp nhận, bị kéo dài thời gian giải quyết hoặc bị từ chối mà không nêu rõ căn cứ, người dân có thể phản ánh đến Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, công dân có quyền thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.