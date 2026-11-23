Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về cách xác định diện tích đất ở khi làm giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu khi trên đất có nhà cấp IV, sân bê tông và chuồng trại chăn nuôi.

Có nhà, sân bê tông và chuồng trại trên đất thừa kế

Một công dân tại tỉnh Tuyên Quang phản ánh đã nhận thừa kế một thửa đất nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trên thửa đất, năm 2009, gia đình đã xây dựng một căn nhà cấp IV, diện tích 100m2. Ngoài ra, khu đất còn có sân bê tông rộng 150m2 có mái che, một sân bê tông khác rộng 50m2 không có mái che và khu chuồng trại chăn nuôi rộng 200m2.

Theo thông tin công dân cung cấp, hạn mức đất ở tại vị trí thửa đất đang sử dụng là 200m2.

Từ thực tế này, người dân đặt câu hỏi khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì phải kê khai bao nhiêu mét vuông đất ở? Diện tích đất được xác định theo phần xây dựng công trình hay căn cứ vào toàn bộ khuôn viên đang sử dụng? Diện tích sân bê tông có mái che, sân không có mái che và chuồng trại chăn nuôi có được tính vào đất ở hay không?

Việc cấp sổ đỏ lần đầu và xác định diện tích đất ở phải căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng như điều kiện cụ thể của thửa đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cách xác định đất ở

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu và xác định diện tích đất ở phải căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất và điều kiện cụ thể của thửa đất.

Cụ thể, đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất thuộc quy định tại Điều 137 Luật Đất đai, nếu trên giấy tờ thể hiện mục đích sử dụng là đất làm nhà ở, đất ở hoặc đất thổ cư thì việc xác định diện tích đất ở được thực hiện theo Điều 141 của luật này.

Trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo Điều 138 Luật Đất đai.

Trong khi đó, đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai hoặc đất được giao không đúng thẩm quyền, cơ quan chức năng sẽ xem xét theo Điều 139 hoặc Điều 140 của Luật Đất đai, tùy từng trường hợp cụ thể.

Hạn mức 200m2 không đồng nghĩa chắc chắn được công nhận 200m2 đất ở

Một nội dung đáng chú ý trong trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là việc phân biệt hạn mức công nhận đất ở với hạn mức giao đất ở.

Theo Bộ, đây là hai loại hạn mức khác nhau, được UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào khoản 5 Điều 141, khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai.

Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng những thông tin công dân cung cấp mới chỉ mang tính sơ bộ, chưa đủ cơ sở để xác định chính xác diện tích đất ở được công nhận chỉ từ các diện tích công trình đã nêu và hạn mức 200m2.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ UBND xã nơi có đất để được hướng dẫn xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hạn mức áp dụng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Nếu còn vướng mắc, công dân có thể gửi hồ sơ, phản ánh đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn, xem xét theo thẩm quyền.