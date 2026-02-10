Dòng tiền trước phép thử niềm tin của thị trường tài chính

Năm 2026 khởi đầu với những biến động khó lường của các kênh đầu tư truyền thống. Thực tế thị trường thời gian qua cho thấy nhiều kênh đầu tư truyền thống đang đối mặt rủi ro cao. Bitcoin lao dốc mạnh, rơi xuống dưới mốc 65.000 USD/BTC trong bối cảnh làn sóng bán tháo kéo dài suốt ba tuần, phản ánh sự bất ổn của thị trường tiền số. Vàng, từng được xem là “hầm trú ẩn” cũng không tránh khỏi cú đảo chiều khi sáng 5/2, giá vàng thế giới giảm sâu xuống còn 4.860 USD/ounce, bạc lùi về 75,24 USD/ounce, khép lại “cơn điên” tăng giá được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư lớn.

Trên thị trường chứng khoán, lực cầu suy yếu đột ngột trong phiên 5/2 khiến thanh khoản HoSE giảm tới 22%, số mã giảm giá gấp ba lần số mã tăng. Dù chỉ số VN-Index được nâng đỡ bằng một số cổ phiếu trụ, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn chịu tổn thất rõ rệt. Những biến động khó lường này cho thấy Bitcoin, vàng hay chứng khoán đều là các kênh đầu tư không dễ nắm bắt quy luật trong ngắn hạn.

Trong bức tranh đó, bất động sản tiếp tục khẳng định vị thế là kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền” khi sở hữu giá trị hữu hình: tài sản có thể nhìn và chạm được. Lịch sử thị trường cho thấy giá đất có xu hướng tăng bền vững theo thời gian, đặc biệt tại những khu vực được hưởng lợi từ quy hoạch mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cầu đường và mở rộng hạ tầng giao thông.

Với nhà đầu tư cá nhân, bất động sản không chỉ là kênh sinh lời dài hạn mà còn là nơi “trú ẩn” an toàn cho dòng tiền trong giai đoạn biến động

Đáng chú ý, thời điểm cận Tết luôn ghi nhận nhu cầu đầu tư gia tăng khi tiềm lực tài chính trong dân ở mức cao. Theo Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, nguồn kiều hối về Việt Nam trong nhiều năm qua luôn duy trì ở mức cao, khoảng 16 - 18 tỉ USD mỗi năm, cho thấy tiềm lực tài chính trong dân vẫn dồi dào. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không còn là “có tiền”, mà là “đặt tiền ở đâu” để vừa an toàn, vừa gia tăng giá trị. Trong bối cảnh đó, bất động sản tiếp tục được lựa chọn như một kênh đầu tư bền vững, ít chịu tác động bởi các cú sốc ngắn hạn của thị trường tài chính.

Trong một thế giới nhiều biến động, lựa chọn bất động sản tại trung tâm không chỉ là quyết định tài chính, mà còn là chiến lược giữ gìn và gia tăng giá trị cho tương lai. Ảnh minh hoạ

Bất động sản: Trụ cột tăng trưởng bền vững

Ở tầm nhìn dài hạn, bất động sản trung tâm lõi đô thị đang nổi lên như “đầu tàu” tăng trưởng của toàn thị trường khu vực. Tại Nghệ An, phường Trường Vinh được xem là hạt nhân phát triển khi tiếp tục hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển dân cư, đầu tư hạ tầng và xu hướng mở rộng không gian đô thị. Sự hình thành các khu downtown mới, trung tâm hành chính - chính trị và trục giao thông đồng bộ đang tạo dư địa tăng giá bền vững cho bất động sản khu vực này.

Tuyến đường quy hoạch rộng 30m kết nối từ đường ven sông Vinh đến tuyến tránh Quốc lộ 1A đã chính thức thông xe, góp phần tăng cường liên kết giao thông khu vực

Theo nhận định của một nhà đầu tư lâu năm, trong bối cảnh thị trường phân hóa rõ nét, các sản phẩm bất động sản thuộc khu đô thị được quy hoạch bài bản, tiện ích hiện đại đang là phân khúc được ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, những dự án nằm tại khu vực trung tâm, tiếp cận gần các biểu tượng văn hóa - lịch sử như Chợ Vinh, Thành cổ Vinh, Bưu điện, Quảng trường Hồ Chí Minh luôn duy trì sức hút nhờ giá trị bền vững và tính khan hiếm.

Vượt lên trên câu chuyện đầu tư ngắn hạn, bất động sản trung tâm còn mang ý nghĩa như một tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau. Đó là không gian sống gắn với ký ức đô thị, chất lượng sống và nền tảng tích lũy giá trị dài hạn, mở ra cơ hội tiếp nối sự thịnh vượng qua nhiều thế hệ trong gia đình.

Trong bức tranh chung đó, sự hiện diện của các khu đô thị được định hướng phát triển cộng đồng, chú trọng chất lượng sống và tính bền vững, đang phản ánh rõ xu hướng lựa chọn của thị trường. Dự án The Sensia là một trong những khu đô thị tiêu biểu, khi được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ đầu tư, mà còn như một tài sản tích lũy dài hạn, nơi giá trị sống và giá trị tài sản song hành theo thời gian, phù hợp với tầm nhìn an cư và đầu tư của khách hàng.

(Nguồn: Trí Dương Group)