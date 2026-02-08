Theo phản ánh của công dân, năm 1989, ông Nguyễn Văn A có đơn đề nghị xin giao đất và được UBND xã xác nhận.

Ngay sau đó UBND huyện có văn bản đề nghị xét cấp đất với diện tích 200m2 thổ cư tại vị trí thửa đất số 410 thể hiện trên bản đồ và sổ mục kê đất 299 diện tích 640m2 loại đất màu của bố đẻ ông A sử dụng.

Thửa đất được UBND xã giao đất thể hiện tại biên bản giao đất nội dung giống như thể hiện tại văn bản đề nghị xét cấp đất của UBND huyện.

Hiện nay, hiện trạng sử dụng đất trùng khớp với vị trí giao đất thể hiện tại biên bản. Chủ sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) đối với diện tích 250m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Công dân đặt câu hỏi: Với trường hợp trên, có áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 140 Luật Đất đai 2004, cấp sổ đỏ đối với 200m2 đất ở, không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối với 50m2 đất nông nghiệp ông A muốn cấp sổ thì áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP vì do trong biên bản giao đất thể hiện giao tại thửa đất số 410 diện tích 640m2 và vị trí mô tả đúng như các mặt tiếp giáp; không thể hiện chiều dài các cạnh?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật đất đai hiện hành đã có quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu được quy định tại Mục II và Mục V nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân phản ánh tới Bộ Tài chính để được giải đáp theo thẩm quyền.