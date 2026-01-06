Cùng cảnh ngộ

Sau lần đổ vỡ cuộc hôn nhân nhiều đau khổ, chị Nguyễn Thị Ngợi (SN 1985, quê ở tỉnh Quảng Bình cũ) đến chương trình Hẹn ăn trưa với mong muốn tìm được nửa kia của mình.

Tại chương trình, chị Ngợi kể lại cuộc hôn nhân sóng gió vào năm 20 tuổi. Năm ấy, chị rời quê vào TPHCM làm việc. Tại đây, chị gặp và quen biết một nam thanh niên. Chỉ sau thời gian ngắn yêu thương, chị mang thai ngoài ý muốn.

Chị và bạn trai đăng ký kết hôn nhưng không sống chung. Sau khi chị sinh con, đứa bé được ông bà nội đến đón về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Anh Toàn và chị Ngợi tại chương trình Hẹn ăn trưa. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Một thời gian sau, chồng chị Ngợi có người khác nên cả hai ly hôn. Từ lần tan vỡ hôn nhân đến nay, chị chưa gặp được người đàn ông chân thành, khiến mình rung động để có thể yêu thêm lần nữa.

Chị chia sẻ: “Tôi mong tìm được mẫu bạn trai có ngoại hình cân đối, không quá lớn tuổi và không có tính gia trưởng.

Ngoài ra, tôi mong công việc của bạn trai không quá vất vả, gia đình của anh ấy không quá khó khăn về kinh tế”.

Ngồi đối diện chị Ngợi là anh Vũ Trung Toàn (SN 1985), nhân viên kỹ thuật bảo trì hệ thống điện, quê tỉnh Đồng Nai. Tương tự chị Ngợi, anh Toàn cũng từng đứt gãy hôn nhân.

Kết hôn được 3 năm, anh Toàn và vợ chia tay khi cả hai chưa có con chung. Đến chương trình, anh chia sẻ mình biết nấu ăn, có thể làm việc nhà và biết nhường nhịn trong các mối quan hệ. Anh mong muốn tìm được người bạn gái biết nhõng nhẽo, dễ thương và hiếu thảo.

Lần đầu gặp mặt, hai khách mời tham gia chương trình đều dành cho nhau những ánh nhìn thiện cảm. Đôi bên tặng quà gặp mặt và có thời gian trò chuyện ấm áp, cởi mở trong lúc cùng ăn trưa.

Hai khách mời có giây phút lắng nghe trái tim của mình trước khi đưa ra lựa chọn có kết đôi, tìm hiểu nhau hay không. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Tiếc nuối

Trong lúc trò chuyện cùng nhau, anh Toàn cho biết bản thân ấn tượng trước nghị lực của chị Ngợi. Bởi, chị có thể vượt qua những tổn thương trong chuyện tình cảm xảy đến từ khi còn rất trẻ.

Thử thách chỉ đến với anh Toàn khi chị Ngợi chia sẻ quan điểm của mình là không lấy chồng nghèo. Quan điểm này của chị xuất phát từ một biến cố không may trong quá khứ.

Chị cho biết, trước đây chị từng bị bạn trai chiếm đoạt hết số tiền mình dành dụm để mua đất. Sau chuyện này, nếu đi bước nữa chị không muốn yêu thương, kết duyên với người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước quan điểm trên của chị Ngợi, anh Toàn tỏ ra đồng cảm. Thậm chí, anh còn chia sẻ mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cuối cùng, anh Toàn quyết định không bấm chọn chị Ngợi. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Chia sẻ của anh Toàn khiến phần thử thách tương tác giữa anh và chị Ngợi diễn ra tự nhiên, thoải mái hơn. Cả hai ôm nhau trong vòng 30 giây để lắng nghe những rung cảm từ trái tim.

Trước khi đi đến khoảnh khắc quyết định bấm nút, anh Toàn và chị Ngợi nắm lấy tay nhau nói lời từ trái tim. Cả hai cho biết đều rất ấn tượng về buổi gặp mặt và thấy vui khi được biết nhau tại chương trình.

Thế nhưng sau ít giây lắng nghe trái tim mình, chỉ có đèn ở phía chị Ngợi bật sáng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có chị Ngợi mong muốn được kết đôi, tìm hiểu anh Toàn.

Quyết định cùng lời giải thích của anh Toàn khiến chị Ngợi thoáng buồn. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Trước sự nuối tiếc của người xem, anh Toàn giải thích: “Bạn từng chia sẻ không thích yêu người nghèo.

Bố mẹ tôi không khá giả, chỉ đủ sống. Tôi từng quen một người phụ nữ và người này cũng chê gia đình tôi như vậy. Tôi không muốn trường hợp ấy lặp lại nữa”.

Lời nói của anh Toàn khiến chị Ngợi ở phía đối diện thoáng buồn. Tuy nhiên, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần khi MC nhận định không phải chị có định kiến với người nghèo, mà vì điều chị đã gặp phải trong quá khứ khiến chị luôn ám ảnh.

Dù có chút tiếc nuối nhưng MC cũng mong cả hai sớm tìm được một nửa như ý.