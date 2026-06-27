Theo phản ánh, vợ chồng công dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 5 thửa đất từ ông Nguyễn Văn A. Mỗi thửa đất được lập một hợp đồng chuyển nhượng riêng.

Do không nắm rõ quy định pháp luật, quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, vợ chồng ông mới nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai. Sau đó, UBND cấp xã đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt.

Điều khiến công dân băn khoăn là UBND cấp xã xác định đây là hành vi vi phạm hành chính nhiều lần vì có 5 hợp đồng chuyển nhượng riêng biệt. Theo đó, mỗi hợp đồng được xác định là một hành vi vi phạm. Với 5 giao dịch chuyển nhượng, tổng số tiền xử phạt là 25 triệu đồng.

Cụ thể, mỗi quyết định xử phạt có mức tiền 5 triệu đồng, trong đó chồng bị phạt 2,5 triệu đồng và vợ bị phạt 2,5 triệu đồng. Với 5 hợp đồng chuyển nhượng, tổng số tiền xử phạt là 25 triệu đồng.

Công dân đặt câu hỏi: Việc xác định hành vi vi phạm nhiều lần căn cứ vào từng hợp đồng chuyển nhượng và xác định cả hai vợ chồng là người vi phạm có đúng quy định hay không?

Đối với lĩnh vực đất đai, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xác định hành vi vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Theo quy định, chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm do pháp luật quy định. Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2024 của Chính phủ quy định, đối với lĩnh vực đất đai, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp được xác định là tài sản riêng.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xác định hành vi vi phạm hành chính nhiều lần do không đăng ký biến động đất đai được căn cứ theo từng hợp đồng chuyển nhượng của từng thửa đất.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ghi tên cả vợ và chồng là người cùng có quyền sử dụng đất thì khi phát sinh vi phạm hành chính sẽ áp dụng hình thức xử phạt đối với chủ thể vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2024 của Chính phủ.