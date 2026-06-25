Một công dân phản ánh trường hợp thửa đất trồng cây lâu năm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và xây dựng nhà ở trên đất từ năm 2018. Hiện nay, khu đất này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là “đất ở”.

Công dân dẫn quy định tại Điều 116 Luật Đất đai 2024. Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong cùng thửa đất có đất ở hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được xem xét căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Người dân đặt câu hỏi: Căn cứ quy định trên, với trường hợp cụ thể trên khi thửa đất đã phù hợp quy hoạch đất ở thì có được xem xét chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở mà không buộc tháo dỡ căn nhà đã xây dựng không?

Hành vi tự ý chuyển đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, không phải đất lâm nghiệp sang đất ở sẽ bị xử phạt. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 121 Luật Đất đai 2024. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc diện phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Bộ cũng dẫn khoản 2 Điều 10 Nghị định 123/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, hành vi tự ý chuyển đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, không phải đất lâm nghiệp sang đất ở sẽ bị xử phạt tùy theo diện tích vi phạm.

Cụ thể, diện tích dưới 0,01ha bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Trường hợp diện tích từ 0,01ha đến dưới 0,03ha bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Mức phạt tiếp tục tăng theo diện tích đất vi phạm.

Không chỉ bị xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2024. Quy định nêu rõ: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

“Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích từ ngày 1/7/2014 đến nay, Luật Đất đai chưa quy định cho phép tồn tại công trình, nhà ở trên đất hoặc giữ nguyên hiện trạng do hành vi sử dụng đất không đúng mục đích gây nên”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp (nếu có), trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai 2024.