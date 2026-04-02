DC Duy Tân của CMC Telecom đạt chứng chỉ Uptime M&O. Nguồn: Uptime Institute

6 tháng hoàn thiện quy trình, đáp ứng 106 tiêu chí đánh giá khắt khe

Để đạt chứng chỉ M&O, đội ngũ vận hành tại Data Center Duy Tân đã trải qua 6 tháng chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện toàn diện hệ thống vận hành. Trọng tâm của giai đoạn này là chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ và củng cố cơ chế quản trị rủi ro trong thực tế vận hành.

Quá trình đánh giá được thực hiện trực tiếp bởi các chuyên gia của Uptime Institute, bao gồm 6 nhóm nội dung chính và 106 tiêu chí chi tiết. Kết quả này phản ánh mức độ sẵn sàng trong vận hành của trung tâm dữ liệu, từ tổ chức nhân sự, quy trình phối hợp đến khả năng kiểm soát rủi ro và duy trì dịch vụ ổn định.

Giải bài toán kiểm soát rủi ro vận hành từ yếu tố con người

Trong vận hành trung tâm dữ liệu, rủi ro không chỉ đến từ thiết bị mà còn xuất phát từ con người và quy trình. Theo Uptime Institute, hơn 70% sự cố gián đoạn dịch vụ tại các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu bắt nguồn từ sai sót trong vận hành, thay vì lỗi thiết bị. Vì vậy, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, năng lực quản trị vận hành ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định độ tin cậy của trung tâm dữ liệu.

Khác với các chứng chỉ thiên về thiết kế hoặc xây dựng hạ tầng như Tier Certification, M&O tập trung đánh giá chiều sâu vận hành của trung tâm dữ liệu. Chứng chỉ này xem xét mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị, chất lượng đội ngũ nhân sự, tính tuân thủ trong quy trình vận hành chuẩn và khả năng ứng phó sự cố trong môi trường thực tế.

6 trụ cột vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

Năng lực vận hành của Data Center Duy Tân được xây dựng và hoàn thiện trên 6 trụ cột cốt lõi.

Thứ nhất là nhân sự và tổ chức vận hành, với đội ngũ chuyên gia trực 24/7, được đào tạo theo khung năng lực phù hợp với yêu cầu vận hành trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ hai là ứng phó khẩn cấp và xử lý sự cố, thông qua các kịch bản diễn tập định kỳ và thực hành tình huống nhằm bảo đảm khả năng phản ứng chính xác, kịp thời khi phát sinh bất thường.

Thứ ba là quản lý hạ tầng, tập trung vào việc duy trì môi trường kỹ thuật và điều kiện vận hành tối ưu để hệ thống thiết bị luôn hoạt động trong ngưỡng an toàn và ổn định.

Thứ tư là quản lý bảo trì, với cách tiếp cận bảo trì ngăn ngừa và kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ tiềm ẩn trước khi sự cố xảy ra.

Thứ năm là lập kế hoạch, phối hợp và quản lý chất lượng, nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi thay đổi trong hệ thống, hạn chế rủi ro gián đoạn dịch vụ.

Cuối cùng là an toàn, an ninh và bảo mật, thông qua hệ thống an ninh đa lớp cùng các quy chuẩn an toàn lao động được duy trì nghiêm ngặt trong toàn bộ môi trường vận hành.

Anh Khương Viết Khanh - Đại diện đội ngũ vận hành Data Center Duy Tân cho biết: “Việc duy trì kỷ luật thực thi trong từng khâu vận hành giúp trung tâm dữ liệu không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro ngay từ sớm.”

Nâng tầm tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu nội địa

Uptime Institute là tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực đánh giá mức độ sẵn sàng và hiệu quả vận hành của trung tâm dữ liệu. Việc đạt chứng chỉ M&O giúp Data Center Duy Tân tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu của các nhóm khách hàng có tiêu chuẩn cao về tính liên tục dịch vụ, an toàn và độ tin cậy, như tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử và doanh nghiệp đa quốc gia.

Anh Lê Minh Hiếu - Giám đốc Khối Data center của CMC Telecom chia sẻ: “Chứng chỉ Uptime M&O là minh chứng cho định hướng lấy khách hàng làm trung tâm mà CMC Telecom theo đuổi. Chúng tôi tin rằng một hạ tầng hiện đại chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi đi cùng năng lực vận hành chuẩn hóa, đội ngũ đủ năng lực và hệ thống quy trình được kiểm soát chặt chẽ”.

“Việc đầu tư cho con người, quy trình và quản trị rủi ro không chỉ giúp bảo đảm nền tảng hạ tầng số vận hành ổn định, mà còn tạo điều kiện để khách hàng an tâm phát triển hoạt động kinh doanh trên một môi trường công nghệ tin cậy”, anh Hiếu nói thêm.

Data Center Duy Tân đạt chứng chỉ Uptime M&O không chỉ là dấu mốc riêng của CMC Telecom, mà còn góp phần thúc đẩy chuẩn hóa năng lực vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

(Nguồn: CMC Telecom)