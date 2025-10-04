Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) ngày 1-3/10 tại Khu CNC Hòa Lạc với hơn 4.000 đại biểu, 300 doanh nghiệp và hàng chục nghìn khách tham quan, CMC mang đến câu chuyện riêng về vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và AI của Việt Nam.

Nổi bật nhất là 2 nhiệm vụ quốc gia mà Chính phủ giao cho CMC trong năm 2025. Một là xây dựng nền tảng điện toán đám mây thuần Việt, dựa trên hệ sinh thái trung tâm dữ liệu hiện đại và siêu quy mô tại Hà Nội, TP.HCM và Hòa Lạc, hướng tới bảo đảm an ninh, chủ quyền dữ liệu quốc gia. Hai là phát triển nền tảng Tri thức Việt - nền tảng AI quốc gia, được hiện thực hóa qua công ty C-OpenAI cùng 25 công nghệ lõi “Make in Vietnam, Made by CMC”.

Tại gian hàng, khách tham quan được trải nghiệm nhiều sản phẩm tiêu biểu như CIVAMS (nhận diện khuôn mặt Top 12 thế giới, Top 1 Việt Nam), CMC AIBOX & AIVISION (Edge AI xử lý dữ liệu tại biên), CLS (phân tích, rà soát văn bản pháp luật), C-Health (AI trong y tế) và các giải pháp an ninh mạng đạt chuẩn quốc tế. Những ứng dụng này cho thấy bước tiến thực chất của CMC trong việc đưa AI và hạ tầng số phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đông đảo khách tham quan trải nghiệm công nghệ tại gian hàng CMC

Mô hình Viện - Trường - Doanh nghiệp

Không chỉ dừng ở công nghệ, với vai trò của một tập đoàn công nghệ hàng đầu đang dẫn dắt chuyển đổi số, chuyển đổi AI của đất nước, CMC đã thành lập Trường Đại học CMC (CMC University) vào năm 2022 theo mô hình Đại học AI đầu tiên tại Việt Nam. Tính tới nay, Trường đã có hơn 3.000 sinh viên theo học với hơn 15 ngành/chương trình đào tạo và hướng tới mục tiêu quy mô đào tạo 15.000 - 20.000 sinh viên vào năm 2033. Đây hứa hẹn sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung ngay lập tức cho thị trường lao động lĩnh vực AI, bán dẫn đang rất “khát” nhân lực.

Dự Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” chiều ngày 02/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, Trường Đại học CMC khẳng định cam kết trong phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn/Hiệu trưởng CMC Uni dự Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và chính sách đột phá cho các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam”

Nhà trường tiên phong ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, triển khai trợ giảng AI, hệ thống CMCU Edubot - trợ lý đào tạo AI, ERP và LMS thông minh, giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho sinh viên. Sinh viên vừa học công nghệ, vừa trực tiếp trải nghiệm một môi trường số hóa toàn diện.

Song song với công tác đào tạo, Trường Đại học CMC đã và đang phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC ATI cùng Tập đoàn Công nghệ CMC triển khai nhiều dự án nghiên cứu - phát triển (R&D) trong các lĩnh vực mũi nhọn. Ở mảng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây, các sản phẩm như CMC AI Platform, AI tiếng Việt hay CMC Cloud đã góp phần xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ doanh nghiệp và xã hội. Trong lĩnh vực bán dẫn và vi mạch, Nhà trường đang đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu thiết kế chip, đồng thời ứng dụng siêu máy tính (HPC) để phục vụ các dự án R&D chuyên sâu.

Không dừng lại ở đó, khối Nghiên cứu và Giáo dục của CMC tích cực tham gia nghiên cứu các giải pháp liên quan đến IoT, đô thị thông minh, 5G/6G và công nghệ lượng tử, cung cấp những công cụ giám sát và quản lý hiện đại cho các đô thị; chuyển đổi số và giáo dục thông minh, trong đó có các giải pháp trợ giảng ảo, hệ thống ERP đại học, đặc biệt là nền tảng nhận diện khuôn mặt CIVAMS - hiện đã được xếp hạng top 12 thế giới và dẫn đầu tại Việt Nam.

Những kết quả này khẳng định Trường Đại học CMC không chỉ là một cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao, mà còn trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Mệnh lệnh phát triển của thời đại

Phát biểu tại Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” , Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam nhất quán quan điểm rằng "thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghệ chiến lược là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới". Đây không chỉ là một lựa chọn đơn thuần, mà chính là mệnh lệnh phát triển của thời đại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn

Với Hệ sinh thái mở C-OpenAI, với Hệ sinh thái trung tâm dữ liệu hiện đại, với mô hình Trường - Viện - Doanh nghiệp được vận hành chuyên nghiệp, CMC cam kết đồng hành cùng chính phủ trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành cường quốc AI của khu vực.

Thúy Ngà