Trong không gian đầy ý nghĩa của triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Kim Long Motors đã mang đến dấu ấn mạnh mẽ. Lấy cảm hứng từ hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc, doanh nghiệp giới thiệu các dòng xe mang tính chiến lược, ứng dụng công nghệ đột phá, thể hiện cam kết về một tương lai xanh, hiện đại và bền vững cho ngành vận tải Việt Nam.

Điều đặc biệt là người xem có cơ hội tiếp cận một ngành công nghiệp công nghệ tự động dưới bàn tay khéo léo của người Việt. Đất nước muốn phát triển, sự nghiệp công nghiêp hóa hiện đại hóa đất nước muốn đẩy mạnh, không thể thiếu được ngành công nghiệp ô tô.

Không gian trưng bày của Kim Long Motors tại triển lãm 80 năm đất nước

Trong thời gian triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", gian hàng của Kim Long Motors đã trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan, từ lãnh đạo cấp cao, đối tác doanh nghiệp đến những người yêu công nghệ. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và ghi nhận những nỗ lực đổi mới của Kim Long Motors.

Ông Lê Trường Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế thăm khu vực trưng bày các dòng xe bus Kim Long

Tại triển lãm, Kim Long Motors đã trình làng nhiều sản phẩm đầy ấn tượng, khẳng định vị thế một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam và thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Trong đó, dòng xe bus giường nằm KIMLONG 99 với nhiều phiên bản khác nhau đã mang đến trải nghiệm thoải mái, an toàn như một “không gian thư giãn di động”. Dòng xe bus ghế ngồi KIMLONG 99-N29 là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi và đẳng cấp. Còn dòng minibus KIMLONG X9 nhỏ gọn và linh hoạt, được đánh giá là giải pháp tối ưu cho giao thông đô thị.

Kim Long Motors tự hào trưng bày dàn sản phẩm chiến lược: KIMLONG 99-G34, KIMLONG 99-G22, KIMLONG 99-N47

Tâm điểm trưng bày là hai mẫu xe bus thuần điện “Made in Vietnam” - KIMLONG B40-EV và KIMLONG B80-EV. Đây không chỉ là những chiếc xe hiện đại, vận hành êm ái, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Kim Long Motors trong kiến tạo giao thông xanh, góp phần cùng đất nước thực hiện mục tiêu giảm phát thải.

Các mẫu xe bus thuần điện “Made in Vietnam” - KIMLONG B40-EV và KIMLONG B80-EV trưng bày tại Triển lãm

Tại sự kiện, ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motors Huế chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi những chiếc xe bus thương hiệu KIM LONG được giới thiệu tại một triển lãm mang ý nghĩa tái hiện lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đây không chỉ là thành quả của sự lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ, mà còn là lời cam kết của Kim Long Motors đối với sự phát triển hùng cường, thịnh vương của đất nước. Với việc làm chủ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là xe điện, chúng tôi tin tưởng vào một tương lai giao thông hiện đại, tiện nghi, thịnh vượng hơn cho Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế”.

Kim Long Motors hiện là chủ đầu tư Khu Công nghiệp sản xuất - lắp ráp ô tô Kim Long Motors Huế, giai đoạn một quy hoạch hơn 600 ha, gồm các nhà máy sản xuất, cơ khí, linh kiện hiện đại. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa 80-90% trước quý 2/2026, hướng tới vị thế trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực. Sự góp mặt tại triển lãm khẳng định hành trình “Dẫn đầu để phụng sự” mà Kim Long Motors theo đuổi, đồng thời trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong bức tranh chung về thành tựu đất nước sau 80 năm, thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp Việt.

Nguyễn Vinh