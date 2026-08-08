Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm, Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên.

Trưng bày mang tới công chúng những tư liệu quý, những bìa báo tiêu biểu 50 năm qua của An ninh Thủ đô cùng những đầu sách lý luận chính trị có giá trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Những bìa báo, hình ảnh tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm chính là dấu ấn của từng thời kỳ lịch sử, phản ánh sự đổi mới không ngừng của báo chí cách mạng và báo chí Thủ đô; là minh chứng sinh động cho sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống.

Trưng bày kéo dài đến trưa ngày 10/8 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm.

Tiến sĩ Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, ông thực sự xúc động khi được tiếp cận những số báo đầu tiên của An ninh Thủ đô được giới thiệu tại triển lãm. Từ những trang báo còn in đậm dấu ấn của điều kiện vật chất khó khăn thời kỳ đầu, đến những ấn phẩm hiện đại hôm nay cho thấy cả một hành trình đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Tiến sĩ Võ Văn Bé cho biết, trong thời đại chuyển đổi số và bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của sách và báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể thay đổi phương thức trao truyền tri thức, tiếp cận thông tin nhưng không thể thay thế giá trị cốt lõi của việc sáng tạo tri thức và vai trò định hướng, dẫn dắt của một nền văn hoá đọc lành mạnh. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an, đọc sách, đọc báo không chỉ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn để bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tư duy và tinh thần phụng sự nhân dân.

Trưng bày Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên gồm 3 không gian. Không gian 1 trưng bày sách của Báo An ninh Thủ đô và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Không gian 2 trưng bày các bìa báo tiêu biểu của Báo An ninh Thủ đô từ năm 1976 đến năm 2026. Không gian 3 trưng bày ảnh Lực lượng Công an Thủ đô - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Ảnh: BTC