Diễn viên Quốc Huy là một trong những khách mời tham dự khai mạc triển lãm Vượt qua diễn ra tối 31/7 tại Hội Mỹ thuật TPHCM. Anh dành thời gian dạo quanh không gian trưng bày, chăm chú quan sát từng tác phẩm điêu khắc.

Diễn viên Quốc Huy ấn tượng trước triển lãm đặc biệt.

Chia sẻ với VietNamNet, Quốc Huy nói anh ấn tượng trước quy mô triển lãm với hơn 10 tác phẩm có tổng trọng lượng trên 2,2 tấn.

Các tác phẩm được kết hợp từ chất liệu kim loại, gỗ, thủy tinh, phế liệu, ánh sáng và các tấm lưới plastic, mang hơi thở đương đại.

"Tôi thật sự choáng ngợp. Đứng trước các khối điêu khắc lớn, kết hợp với cách xử lý ánh sáng, mỗi tác phẩm đều mang đến một cảm xúc khác nhau", anh bày tỏ.

Nam diễn viên nhận xét các sáng tác của nghệ sĩ điêu khắc Hoàng Tường Minh gây ấn tượng bởi sức nặng của chất liệu kim loại, lại vừa tạo nên lớp cảm xúc riêng khi kết hợp ánh sáng.

Trong khi đó, loạt tác phẩm của Bùi Hải Sơn lại mang đến cảm giác gần gũi, gợi liên tưởng đến hình ảnh bông lúa hay vệt sáng quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

"Ngắm nhìn các tác phẩm, kết hợp với ánh sáng được xử lý tinh tế, tôi có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Trong lòng nhẹ nhõm, an yên, trí tưởng tượng và cảm xúc tự nhiên cũng được khơi gợi", Quốc Huy tiết lộ.

Vượt qua đánh dấu lần đầu tiên 2 nghệ sĩ điêu khắc Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh thực hiện một dự án nghệ thuật chung sau gần nửa thế kỷ quen biết và đồng hành.

Các tác phẩm nặng hàng trăm kg được trưng bày.

Dù theo đuổi hai ngôn ngữ tạo hình khác nhau, chính sự đồng điệu trong cách nhìn cuộc sống và tư duy nghệ thuật đã đưa họ đến quyết định thực hiện cuộc đối thoại bằng điêu khắc.

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh và Bùi Hải Sơn học cùng nhau, gắn bó từ thời trai trẻ đến khi về già. Trong sáng tác, mỗi người có cách thể hiện riêng, dẫu vậy đời sống và quan niệm nghệ thuật lại có nhiều điểm tương đồng.

"Đến một thời điểm, chúng tôi nhận ra dù hình thức thể hiện khác nhau song vẫn có điểm chung để kết hợp. Chính sự khác biệt ấy lại tạo nên sức hấp dẫn. Nhìn vào sẽ thấy 2 phong cách riêng biệt nhưng khi đặt trong một tổng thể lại rất phù hợp", ông nói.

Tên gọi Vượt qua không chỉ gắn với hành trình thực hiện triển lãm mà còn phản ánh nỗ lực làm mới bản thân của người nghệ sĩ sau nhiều thập niên sáng tác.

Theo Bùi Hải Sơn, điều đáng sợ nhất với người làm nghệ thuật không phải giới hạn của chất liệu hay kỹ thuật mà là cảm giác lặp lại chính mình sau giai đoạn hưng phấn của tuổi trẻ.

"Đến một lúc nào đó người nghệ sĩ sẽ thấy mình gần như đi vào lối mòn, đó là điều đáng sợ. Chạm ngưỡng tuổi 70 như chúng tôi, sức khỏe, cuộc sống dễ khiến con người chững lại trong suy nghĩ. Vì thế, 'vượt qua' mang ý nghĩa nhắc mình tiếp tục đi tiếp", ông bộc bạch.

Nghệ sĩ Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh đều là gương mặt gạo cội của lĩnh vực nghệ thuật điêu khắc.

Bên cạnh câu chuyện sáng tác, việc đưa hơn 10 tác phẩm với tổng trọng lượng trên 2,2 tấn vào không gian triển lãm cũng là một bài toán không đơn giản.

Ê-kíp đã khảo sát địa điểm từ nhiều tháng trước. Không gian được dựng mô phỏng với sự hỗ trợ của 3 kiến trúc sư nhằm tính toán kỹ lưỡng vị trí từng tác phẩm, hệ thống vách ngăn và lối di chuyển của người xem.

Bộ đôi nghệ sĩ cho rằng chính cách tổ chức không gian đã giúp 2 dòng sáng tác tưởng chừng đối lập trở nên liền mạch, tạo thành một cuộc đối thoại thống nhất về mặt nghệ thuật.

Clip không gian triển lãm trưng bày các tác phẩm

Ảnh, clip: HK