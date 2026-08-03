Tối 2/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra khai mạc triển lãm nghệ thuật Việt Nam - Niềm đam mê khám phá của họa sĩ John Lester.

Mối duyên kỳ ngộ từ quê nhà nước Anh

Tại lễ khai mạc, họa sĩ John Lester bồi hồi chia sẻ, tình yêu anh dành cho Việt Nam được nhen nhóm từ nhiều năm trước, khi anh vô tình gặp gỡ và nên duyên cùng người vợ Việt Nam tại Thủ đô London (Anh). Qua những lời kể của vợ, một đất nước Á Đông dẫu còn xa lạ bỗng chốc hiện ra đầy cuốn hút, trở thành động lực thôi thúc anh tìm về Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm.

Tác giả dành nhiều tâm huyết để khắc họa dáng hình con người trong những khoảnh khắc nguyện cầu thiêng liêng.

Quyết định rời bỏ miền quê nước Anh yên ả, John Lester bước vào nhịp sống ồn ào và sức sống rộn ràng của Hà Nội và chẳng mấy chốc đã đem lòng thương mến mảnh đất này.

Trong nhiều năm gắn bó và làm việc tại Việt Nam, họa sĩ đã có cơ hội gặp gỡ biết bao con người đáng mến, dần thấu hiểu phong tục, văn hóa, lịch sử và không ít lần phải lặng người trước cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Đặc biệt, vào năm ngoái, John Lester đã có được niềm vinh dự lớn khi cùng đội ngũ Đường sắt Việt Nam đưa các tác phẩm hội họa của mình trưng bày tại Ga Hà Nội và Ga Long Biên.

Chiều sâu tâm linh và văn hóa Việt trong tranh John Lester

Đến với triển lãm lần này, công chúng yêu nghệ thuật dễ dàng nhận ra tranh của John Lester mang đậm màu sắc tinh thần và sự tĩnh tại. Tác giả dành nhiều tâm huyết để khắc họa dáng hình con người trong những khoảnh khắc nguyện cầu thiêng liêng. Ngay cả trong các bức bích họa phong cảnh, người xem cũng cảm nhận được sự phảng phất của nét chiêm nghiệm, an nhiên.

Cái tĩnh lặng trong veo của đêm trăng trên vịnh Hạ Long qua góc nhìn của họa sĩ.

Nguồn cảm hứng sáng tác của vị họa sĩ ngoại quốc bắt nguồn từ những hình ảnh vô cùng bình dị và đậm chất Việt. Đó là bóng dáng người phụ nữ thướt tha trong tà áo dài cổ truyền, đóa hoa sen thanh tao, những nét chữ Nôm cổ hay các làng nghề thủ công và tác phẩm nghệ thuật truyền thống.

Đặc biệt, John Lester tiết lộ các họa sĩ Việt Nam đang có tác phẩm lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chính là mạch nguồn quan trọng dẫn lối, truyền cảm hứng cho anh trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

Họa sĩ bày tỏ: "Tôi hy vọng qua từng bức tranh, những gì tôi đã sống, trải nghiệm sẽ ngân vang trong lòng khán giả. Để từ đó, họ cũng có thể chạm được vào cái tĩnh lặng trong veo của đêm trăng trên vịnh Hạ Long, nghe thấy tiếng dế râm ran trong rừng thẳm, ngửi thấy mùi khói hương vấn vít, hay bắt gặp những cánh bướm chập chờn nơi bản làng vùng cao".

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Hình ảnh trong triển lãm: