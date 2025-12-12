Tái hiện tuổi thơ

Bếp củi, nồi gang, khói bếp và những mâm cơm mang đậm nét xưa là điều người xem đặc biệt ấn tượng khi xem loạt video nấu cơm quê của chị Lê Thị Thủy (SN 1984, sinh ra và lớn lên ở thôn Cửa Đình, xã Ba Vì, Hà Nội).

Giữa nhịp sống hối hả, chị chọn cách ngược chiều quá khứ, gợi nhớ đến ký ức tươi đẹp của thập niên 80, 90, khi trẻ thơ ngóng đợi từng mâm cơm giản dị do ông bà, bố mẹ nấu bằng bếp củi. Một cách tự nhiên, những video ấy đã “chạm” đến cảm xúc của nhiều người.

Phía sau hành trình “làm sống lại ký ức tuổi thơ” của người phụ nữ 41 tuổi là câu chuyện đầy xúc động.

Mâm cơm quê mộc mạc mà ngon mắt của chị Thủy

Vợ chồng chị Thủy từng là đầu bếp chuyên về món Âu, đặc biệt là ẩm thực Ý ở Hà Nội. Từ rất lâu, chị đã ấp ủ xây một kênh ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể thực hiện.

“Vợ chồng tôi hiếm muộn, kết hôn 16 năm mới có con. Năm 2022, khi đứa con thứ 2 tròn 1 tháng tuổi, chồng tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Khi con tròn 5 tháng, anh ấy không vượt qua được, rời bỏ vợ con. Đó là khoảng thời gian khó khăn và tối tăm nhất của tôi”, chị Thủy kể.

Chị Thủy bên mẹ ruột

“Một nách 2 con”, chị bỏ công việc đầu bếp ở nhà hàng, về nhà nấu và bán đồ ăn online. Nỗi mất mát lớn khiến chị sống chậm lại. Thay vì theo đuổi các mục tiêu lớn, chị nghĩ về điều mình thực sự muốn làm.

“Một lần đưa con về thăm quê ngoại, cùng mẹ ngồi canh nồi ngô luộc trong căn bếp cũ, tôi bỗng chạm đến những ký ức rất sâu. Tuổi thơ bên mẹ (bố chị mất sớm – PV) và anh chị em, những bữa cơm giản dị, mộc mạc... tất cả khiến tôi ao ước được trở lại tháng ngày bình yên ấy.

Dù là đầu bếp chuyên nghiệp từng nấu món ăn Ý, Pháp... nhưng giờ đây, tôi lại chỉ muốn nấu những bữa cơm quê để sống lại ký ức tuổi thơ”, chị Thủy chia sẻ.

Bình yên trong tâm hồn

Chị quyết định thực hiện điều mình ấp ủ bấy lâu. Nhà của mẹ chị chung sân với căn nhà cũ của bác ruột chị. Bác đã mất, con gái bác lại làm ăn xa nhà, bấy lâu nay, căn nhà đó vẫn do mẹ chị trông nom, quét dọn. Chị quyết định mượn lại căn nhà và gian bếp làm bối cảnh quay video.

Một video khác cũng thu hút rất nhiều lượt xem của chị Thủy

“Mẹ tôi thường ngày vẫn trồng rau, nuôi gà, nấu nướng... ở nhà bác và giữ nguyên vẹn nếp sinh hoạt của bác. Căn nhà ấy nằm ở thôn Cửa Đình – nơi lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi”, chị Thủy nói.

Mỗi vật dụng xuất hiện trong video đều là những món đồ xưa cũ, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Những chiếc nồi gang, chảo gang, muôi nhôm, rế tre... được mẹ chị lưu giữ suốt nhiều năm. Một số vật dụng khác chị xin của người thân, hàng xóm. Riêng chiếc chạn bát cũ là món quà đặc biệt của người cậu ruột dành tặng chị.

Mâm cơm với những món ăn gắn liền với ký ức của nhiều người

Có một thời gian, chị được mọi người gọi trêu là “cô đồng nát”. Thế nhưng, chị lại thấy vui vô cùng khi thu gom được những món đồ mang hơi ấm của ký ức.

Việc nấu ăn và quay video đối với chị Thủy khá đơn giản. Những món ăn quen thuộc như tóp mỡ xốt cà chua, cá kho riềng, tôm rang cháy cạnh, chả lá lốt, canh cua đồng... đã có sẵn trong ký ức, giờ đây chị chỉ việc tái hiện.

“Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo, từ nhỏ đã biết nấu cơm, làm việc nhà, phụ mẹ việc đồng áng. Những khoảnh khắc cùng mẹ nấu ăn trong căn bếp cũ như vo gạo, nhóm bếp củi… đã in sâu vào tâm trí. Giờ đây, tôi chỉ đơn giản là tái hiện lại những ký ức ấy một cách mộc mạc, chân thật và đầy yêu thương”, chị Thủy tâm sự.

Căn nhà cũ, nơi chị Thủy tái hiện ký ức tuổi thơ

Xuất hiện trong video là mẹ, các cháu và hai người con của chị Thủy. Khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên mâm cơm nhà khiến chị ấm lòng.

Video nấu cơm quê của chị được mọi người đón nhận nhiệt tình, đạt từ vài nghìn đến hàng triệu lượt xem trên TikTok cùng những phản hồi tích cực. Điều đó khiến chị có thêm niềm tin vào việc mình đang làm.

“Khoảnh khắc ấy như thắp lên trong tôi ngọn đèn hy vọng sau quá nhiều mất mát”, chị Thủy nói.

Hiện tại, 3 mẹ con chị Thủy vẫn sống ở trung tâm Hà Nội. Mỗi cuối tuần, mẹ con chị lại bắt xe buýt về Ba Vì để nấu và quay video những bữa cơm quê.

Việc đi lại tuy có chút vất vả nhưng được quây quần bên mẹ, được thấy các con chạy nhảy vui chơi ở không gian xanh mát và bình yên, chị thấy mọi đều xứng đáng.

Mâm cơm nhà khiến nhiều người muốn trở lại tuổi thơ

“Một năm qua, cuộc sống của mẹ con tôi đổi thay rất nhiều. Các con được về quê thường xuyên, được gần gũi họ hàng và có một tuổi thơ mà trước đây, khi còn ở thành phố rất hiếm có được.

Có lần, tôi đang chăm vườn rau, ngẩng lên thấy con gái lớn đạp xe cùng bạn trong ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi suýt rơi nước mắt vì cảm giác bình yên tràn ngập.

Tôi chỉ mong những ngày tháng này sẽ trở thành ký ức thật đẹp, nâng đỡ con suốt cuộc đời”, chị Thủy xúc động chia sẻ.

Ảnh và video: Bếp xưa vị nhà