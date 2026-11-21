Bốn lần đến Việt Nam, đầu bếp người Anh vẫn muốn trở lại Hà Nội để gặp gỡ những người bạn cũ. Anh còn từng xin làm miễn phí tại hàng bún đậu, học hỏi các đầu bếp địa phương và thậm chí mời bố mẹ sang dự sinh nhật cùng người dân trong ngõ.

Xin làm phụ bếp miễn phí để học món Việt

Michael, 39 tuổi, là người Anh, hiện sống tại Barcelona, Tây Ban Nha. Là một đầu bếp, anh có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực và thường dành thời gian đi du lịch, khám phá những nền văn hóa khác nhau.

Michael lần đầu đến Việt Nam vào tháng 4/2025. Đến nay, anh đã 4 lần ghé thăm mảnh đất này, trong đó có 2 chuyến đi vào năm 2026.

Trong thời gian ở Hà Nội, Michael thuê một căn hộ trên phố Trần Xuân Soạn. Mỗi ngày, anh đều nhìn thấy những người bán hàng chuẩn bị và phục vụ đồ ăn.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn, vị khách Tây còn muốn tìm hiểu cách người Việt chế biến chúng.

Một lần, anh quyết định đến gặp chị Mão và chị Lily, ngỏ ý muốn phụ giúp tại hàng bún đậu mắm tôm. Dù không biết tiếng Việt, Michael vẫn tìm cách giao tiếp bằng cử chỉ và thông qua ứng dụng hỗ trợ Google Dịch.

“Tôi muốn tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa của họ, đồng thời hy vọng có thể kết bạn với mọi người”, anh kể.

Gia đình Michael chụp ảnh cùng nữ chủ quán bún đậu nơi anh từng làm thuê

Michael không ngờ rằng việc chủ động bắt chuyện với những người bán hàng lại mở ra những tình bạn ý nghĩa đến vậy. Những ngày phụ việc tại các hàng ăn cũng giúp anh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ẩm thực Việt Nam.

Anh cho biết mình đã học hỏi được nhiều điều về cách chế biến phở và bún đậu mắm tôm từ những người bán hàng địa phương. Với anh, trải nghiệm trực tiếp tại các hàng ăn đường phố mang lại những điều mà việc đọc công thức nấu ăn khó có thể thay thế.

Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt và tình bạn vượt qua rào cản ngôn ngữ

Anh đặc biệt nhắc đến chị Mão và chị Lily, những người bán phở và bún đậu mắm tôm đã trở thành bạn thân. Dần dần, họ cùng những người dân trong ngõ trở thành những người Michael mong gặp mỗi lần trở lại Hà Nội.

“Mỗi lần quay lại Hà Nội, tôi đều mong được gặp họ, hỏi han cuộc sống của nhau, cùng cười đùa, phụ giúp tại các hàng ăn và dành thời gian bên mọi người trong ngõ”, Michael kể.

Đầu bếp người Anh gặp lại hàng xóm cũ ở phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội

Với Michael, điều anh học được ở Việt Nam không chỉ là cách chế biến các món ăn. Anh cho rằng lòng hiếu khách, sự hào phóng và tinh thần cộng đồng mới là những điều đáng nhớ nhất.

“Ẩm thực là lý do đầu tiên khiến tôi chủ động tiếp cận họ, nhưng tình bạn mới là lý do khiến tôi tiếp tục quay trở lại. Đối với tôi, điều đó còn quý giá hơn bất kỳ công thức nấu ăn nào. Tôi ban đầu đến Việt Nam vì tình yêu dành cho ẩm thực, nhưng tôi tiếp tục quay trở lại là vì con người nơi đây”, anh chia sẻ.

Một trong những lần trở lại Hà Nội đáng nhớ nhất của Michael gắn với ngày sinh nhật có sự tham gia của bố mẹ anh. Những người dân trong ngõ đã cùng tổ chức một bữa tiệc, mời gia đình anh nếm thử các món ăn, giới thiệu những món khác nhau và thậm chí còn tặng anh một bó hoa rất đẹp.

Không chỉ bản thân anh, bố mẹ anh cũng có dịp trải nghiệm sự hiếu khách của người dân Hà Nội. Họ được những người bạn của Michael tại ngõ Trần Xuân Soạn chào đón nồng nhiệt.

Gia đình anh hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật

Điều khiến Michael xúc động là dù bất đồng ngôn ngữ, mọi người vẫn có thể cùng cười đùa, chia sẻ đồ ăn và tận hưởng không khí thân tình.

“Chúng tôi có dùng Google Dịch một chút, nhưng phần lớn giao tiếp thông qua nụ cười, tiếng cười, cử chỉ và sự thân thiện xuất phát từ trái tim”, Michael chia sẻ.

Michael cho biết, sự gắn kết ấy cũng khiến anh từng nghĩ đến việc thực hiện một chương trình truyền hình về ẩm thực tại Việt Nam.

Ảnh: NVCC