Tối 23/7, tại công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và giải trí hấp dẫn.

Tại lễ khai mạc, không gian ẩm thực chợ quê trở thành điểm đến sôi động nhất. Dòng người nối dài trước các gian hàng bán bánh xèo, nem lụi... cùng nhiều đặc sản xứ Quảng.

Ghi nhận của VietNamNet, nhiều du khách quốc tế thích thú khám phá ẩm thực Việt Nam. Trước mỗi quầy hàng, họ chăm chú quan sát cách chế biến, hỏi thành phần món ăn rồi hào hứng gọi thử. Không ít nhóm khách vừa thưởng thức vừa trao đổi, giới thiệu món ăn cho bạn đồng hành, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.

Không gian chợ quê được bài trí bằng tre nứa, bàn ghế mộc mạc, tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam. Các khu vực ngồi ăn gần như kín chỗ, nhiều thời điểm các gian hàng phải phục vụ liên tục để đáp ứng lượng khách đông.

Theo ban tổ chức, không gian ẩm thực không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức đặc sản xứ Quảng mà còn tái hiện đời sống văn hóa bản địa, làng nghề truyền thống để mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về vùng đất và con người Đà Nẵng.

Một số hình ảnh du khách trải nghiệm không gian ẩm thực:

Không gian chợ quê được bài trí bằng tre nứa, bàn ghế mộc mạc thu hút đông đảo du khách

Dòng người nối dài trước các gian hàng bán bánh xèo, nem lụi cùng nhiều đặc sản xứ Quảng để thưởng thức

Các món chế biến hấp dẫn được đông đảo du khách quốc tế lựa chọn trải nghiệm

Du khách quốc tế thích thú khám phá ẩm thực Việt Nam

Các khu vực nặn đất sét, tô màu nón lá... cũng thu hút đông đảo du khách trải nghiệm

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 5 ngày, từ 22-26/7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch của thành phố với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và giải trí

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, lễ hội hướng đến việc lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Thông qua chuỗi sự kiện, thành phố kỳ vọng tiếp tục tạo thêm sản phẩm du lịch đêm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hút với du khách trong mùa cao điểm hè.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố mong muốn mỗi du khách khi đến Đà Nẵng không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và các sản phẩm du lịch đặc sắc, mà còn cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người dân. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, đây là giá trị cốt lõi, bền vững mà Đà Nẵng theo đuổi trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến và phát triển du lịch.