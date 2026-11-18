ANH - Suốt 81 năm, người đàn ông ấy không biết cha đẻ là ai. Ở bên kia Đại Tây Dương, một gia đình cũng dành nhiều năm tìm kiếm người thân thất lạc. Nhờ xét nghiệm ADN, bí mật lâu năm cuối cùng được hé lộ.

Ở tuổi 81, ông Rod Anderson mới biết cha ruột mình là ai. Ảnh: Luke Wolagiewicz/CBC

Rod Anderson (hiện 81 tuổi) sống tại Surrey, Anh, đã dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi cha ruột mình là ai. Ông sinh năm 1945 tại Farnham, Anh, trong những ngày cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, là con của một phụ nữ người Anh.

Tuy nhiên, mẹ và bà ngoại chưa bao giờ tiết lộ danh tính cha ông.

Mãi đến tháng 3/2026, Anderson bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con gái với thông tin khiến ông sửng sốt: Cha ruột của ông là một quân nhân Canada từng đóng quân tại Anh trong Thế chiến II.

"Tôi thực sự choáng váng. Đó là một cú sốc quá lớn", Anderson chia sẻ.

Điều Anderson không ngờ tới là ở bên kia Đại Tây Dương, một gia đình đã dành gần 20 năm tìm kiếm người thất lạc, theo CBC.

Gần 20 năm tìm kiếm người thân thất lạc

Bethany Allen là cháu ngoại của cụ ông Charles Blakney - một người lính Canada từng có thời gian đóng quân tại Anh.

Năm 1942, Blakney lên tàu HMT Andes vượt Đại Tây Dương sang Anh. Khi đó, ông đã kết hôn và có một con gái tại tỉnh New Brunswick, Canada.

Ông làm thợ sửa chữa động cơ kiêm lái xe cơ giới, trước khi trở về Canada năm 1945. Cũng trong năm đó, Rod Anderson chào đời tại Anh.

Vào những năm 1940, việc sinh con ngoài hôn nhân chịu sự kỳ thị nặng nề của xã hội. Nhiều phụ nữ bị chỉ trích, trong khi những người đàn ông liên quan ít phải chịu trách nhiệm tương tự. Một số đứa trẻ bị đưa đi làm con nuôi, còn nhiều gia đình lựa chọn giữ kín sự thật.

Năm 2008, Allen tìm cách tiếp cận hồ sơ ly hôn của ông ngoại lưu trữ tại cơ quan chức năng. Những tài liệu này cung cấp manh mối quan trọng, xác nhận ông Blakney từng có một người con tại Anh trong thời gian chiến tranh.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa biết người con thất lạc của ông ngoại là ai và hiện sống ở đâu.

Trước khi qua đời, mẹ Allen từng nhắn nhủ con gái tiếp tục tìm kiếm người anh em cùng cha khác mẹ của bà ở nước ngoài. Bà luôn mong muốn tìm thấy, kết nối với người thân ấy.

Ông Rod Anderson hiện nghỉ hưu tại Anh. Ảnh: Luke Wolagiewicz/CBC

Xét nghiệm ADN hé lộ bí mật sau hơn 80 năm

Bước ngoặt đến vào mùa xuân năm 2026, khi Allen quyết định thực hiện xét nghiệm ADN thông qua Ancestry, công ty của Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ xét nghiệm và tìm kiếm phả hệ.

Kết quả cho thấy Rod Anderson là người con sinh ra tại Anh của ông ngoại Allen.

Ngay trong ngày hôm đó, cô tìm được Dawn Roberts, con gái ông Anderson tại Anh, rồi liên hệ để thông báo tin bất ngờ.

Roberts gọi điện cho cha. Cô cẩn thận hỏi ông đã ngồi xuống chưa trước khi kể về thông tin gia đình ông nội của cô ở Canada.

Ban đầu, ông Anderson nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng khi biết sự thật, ông không khỏi xúc động.

Sau khi biết về cha ruột, Anderson đã kết nối với một trong những người em cùng cha khác mẹ là bà Barb Lowe (hiện 77 tuổi) sống tại tỉnh Ontario, Canada.

Hai người trò chuyện với nhau hằng tuần và nhanh chóng nhận ra nhiều điểm tương đồng.

Bà Lowe cho biết ông Anderson có một vài đặc điểm ngoại hình và tính cách hài hước giống người cha đã qua đời năm 1987.

Ông Anderson cũng biết rằng mình và cha có sự tương đồng trong công việc. Ông làm nghề cơ khí, sửa chữa động cơ và sau này mở cơ sở kinh doanh riêng. Đây cũng chính là công việc mà cha ruột ông từng đảm nhiệm khi phục vụ trong quân đội.

"Điều đó thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Thật kỳ lạ phải không?", Anderson nói.

Ông Anderson dự định đến Canada vào mùa hè năm 2027 để lần đầu gặp gỡ đại gia đình ở đây.

"Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Chị gái tôi đã qua đời. Và may mắn cuối cùng tôi đã tìm thấy Rod Anderson. Anh ấy là tất cả đối với tôi", bà Barb Lowe chia sẻ.