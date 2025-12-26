Ngày 26/12, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân C.T.Y. (56 tuổi, trú phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) bị đau bụng âm ỉ hố chậu phải, đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Kết quả chụp CT ổ bụng phát hiện dị vật kích thước 2,9cm trong quai ruột non vùng hạ vị, nằm sát thành ruột. Sau chẩn đoán viêm phúc mạc nghi do thủng ruột non, bệnh nhân được ê-kíp của bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Xuân Hiệp - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp tiến hành cấp cứu lấy dị vật. Do tổn thương phức tạp không thể xử trí bằng nội soi, các bác sĩ phải mổ mở.

Phẫu thuật xử trí viêm phúc mạc do xương đâm thủng ruột tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Quan sát trong phẫu thuật, ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch đục, cách góc hồi manh tràng 1cm có điểm thủng nhỏ, trong ruột còn xương cá dài khoảng 3cm cứng, sắc nhọn, nằm ngang đẩy lồi thành ruột, nguy cơ gây thủng.

Ê-kíp đã tiến hành lấy mảnh xương, khâu lỗ thủng ruột, làm sạch và đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi Đ.T.N.T. (12 tuổi, trú xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy với tình trạng đau bụng kèm nôn nhiều nghi do dị vật ruột non.

Kết quả chụp CT ổ bụng có hình ảnh dị vật xuyên thành ruột non vùng hố chậu phải kích thước khoảng 2cm, dị vật trong đại tràng góc gan kích thước 3,2cm, dịch giữa các quai ruột và vùng tiểu khung khoảng 23mm.

Bác sĩ Chu Mạnh Tường - Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Mạnh Tường - Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp cùng các đồng nghiệp đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu xử trí tổn thương.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận ổ bụng có dịch đục, hỗng tràng cách góc hồi manh tràng 1,5cm có mảnh xương kích thước 3cm xuyên thủng ruột non vị trí bờ mạc treo ruột, xung quanh có giả mạc và xung huyết.

Ê-kíp đã tiến hành gắp xương, khâu lỗ thủng ruột, lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt.