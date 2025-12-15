Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi cụ ông 80 tuổi tự ý dùng dao cắt đứt ống thông tiểu (sonde) theo dõi tình trạng bí tiểu tại nhà.

Theo người nhà, trong lúc con cháu không để ý, cụ ông cảm thấy ống thông vướng víu, khó chịu nên đã lấy dao cắt phăng. Hậu quả, phần ống phía ngoài bị đứt rời, trong khi đầu ống tụt vào bàng quang. Gia đình hoảng hốt đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, dị vật là đầu ống sonde nằm trong bàng quang, buộc ê-kíp phải tiến hành nội soi ngược dòng để gắp ra ngoài. Rất may, dị vật được lấy ra kịp thời, chưa gây tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Hình ảnh chiếc ống xông bị bệnh nhân cắt. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Lực cho biết, đây không phải là trường hợp hiếm gặp, đặc biệt ở người cao tuổi có dấu hiệu sa sút trí tuệ, lú lẫn. Khi không còn nhận thức đầy đủ, người bệnh có thể tự ý rút hoặc cắt ống truyền, ống thông; uống thuốc sai liều, thậm chí nhầm thuốc là kẹo.

Nguy hiểm hơn, với những bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông, việc uống quá liều có thể gây xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não còn quên liều làm tăng nguy cơ tắc mạch, đột quỵ tái phát.

Từ sự việc trên, bác sĩ Lực khuyến cáo gia đình khi chăm sóc người cao tuổi cần đặc biệt cẩn trọng: quản lý chặt các vật sắc nhọn như dao, kéo; chuẩn bị và trực tiếp đưa thuốc cho người bệnh uống theo đúng liều; cố định chắc chắn các ống thông, lựa chọn quần áo phù hợp để hạn chế việc tự ý can thiệp.

Trong trường hợp không thể túc trực thường xuyên, gia đình có thể lắp camera giám sát để kịp thời phát hiện các tình huống nguy hiểm.

Bé 4 tuổi đột ngột tím tái phải cấp cứu khi đang ăn cơm muối vừng Trong lúc đang ăn cơm muối vừng ở nhà, bé 4 tuổi bất ngờ ho nhiều, tím tái, khó thở. Gia đình đã vội vàng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dày Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các “bí quyết detox ruột” được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.