Tôi bị viêm dạ dày, trào ngược thực quản. Buổi sáng tôi hay các món ăn khô. Nếu ăn trứng gà luộc có làm lạnh bụng không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Thị Huyên - Hà Nội).

Lương Y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng. Các nghiên cứu cho thấy việc ăn trứng giúp cải thiện thành phần cơ thể bằng cách tăng khối lượng cơ và giảm mỡ thừa, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua việc nâng cao mức cholesterol HDL - loại cholesterol "tốt" giúp loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi máu và chuyển đến gan để xử lý.

Không chỉ vậy, trứng gà còn là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất dồi dào. Mỗi quả trứng lớn chứa khoảng 6g protein và chỉ 78 calo, cùng với các dưỡng chất quan trọng như vitamin B12, selen, vitamin D (tăng cường sức khỏe xương và hệ miễn dịch) và choline (hỗ trợ chuyển hóa, chức năng gan và phát triển não bộ ở thai nhi). Đặc biệt, do không chứa carbohydrate, trứng là lựa chọn lý tưởng cho những người theo chế độ ăn kiêng low-carb.

Với giá trị dinh dưỡng vượt trội và tính linh hoạt trong chế biến, trứng gà là một thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Trứng gà luộc tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Trong y học cổ truyền, trứng gà được gọi là kê đản có vị ngọt, tính bình, đi vào hai kinh tâm - tỳ. Tác dụng chính là bổ dưỡng khí huyết, ích tinh dưỡng âm, ôn ấm trung tiêu.

Loại thực phẩm này có vị ngọt - tính bình: làm dịu dạ dày, không gây kích ứng, không sinh nhiệt hay làm lạnh bụng.

Trứng gà có tác dụng đi vào tỳ vị giúp ôn ấm, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy trướng, ợ hơi. Ngoài ra, trứng gà còn bổ khí huyết vì thành phần dinh dưỡng phong phú, đủ dưỡng chất, vừa bổ sung năng lượng, vừa nuôi dưỡng tạng phủ.

So với các món chiên xào, bún phở, xôi nhiều dầu mỡ hay đồ ăn nhanh, một quả trứng luộc mềm, dễ tiêu lại càng phù hợp với người dạ yếu, bụng hay lộn xộn, sáng ăn vào cả ngày nhẹ nhàng, bớt nặng nề.

Lưu ý, bạn nên chọn trứng gà ta, sạch, luộc vừa chín tới để dễ tiêu. Bạn nên ăn vào buổi sáng khi bụng còn đói, kết hợp cùng chút muối trắng hoặc vài lát gừng tươi để ôn ấm cơ quan tiêu hóa, ngừa lạnh bụng. Mỗi tuần ăn 3-4 lần, không nên ăn quá nhiều trong một ngày để tránh khó tiêu.

Ngoài ra, bạn kết hợp với chế độ thanh đạm như cháo gạo lứt, rau củ luộc, thêm trà gừng ấm sẽ giúp dạ dày khỏe hơn, tiêu hóa thuận hơn.

Người có mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ chỉ nên ăn 3-4 quả/tuần. Khi đang viêm dạ dày cấp, đau nhiều nên ăn trứng luộc mềm, tránh trứng ốp la, rán trên dầu.

Người có cơ địa hàn lạnh, hay sôi bụng, đi ngoài phân lỏng thì ăn kèm với chút gừng hoặc muối rang để giữ ấm.

