Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên vừa thông báo tổ chức đấu giá tài sản dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, tại phường Hội An, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam).

Chủ sở hữu tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), sau khi nhà băng này thu giữ dự án Cồn Bắp để xử lý nợ.

Giá khởi điểm được ấn định hơn 3.581 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 179 tỷ đồng (tương đương 5% giá khởi điểm).

Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 30/9 tại số 30 Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây, Đà Nẵng. Thời hạn đăng ký tham gia kết thúc vào ngày 25/9.

Dự án nằm ở vị trí đất vàng, liền kề phố cổ Hội An và hơn 80% diện tích được bao quanh bởi sông Thu Bồn. Ảnh: Hà Nam

Trước đó, Nam A Bank đã ra thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp. Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án Cồn Bắp được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 2/7/2024 để bảo đảm nghĩa vụ vay vốn.

Như VietNamNet đã đưa tin, năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An thuê đất để triển khai dự án.

Tháng 4/2021, dự án được khởi công xây dựng, lấy tên thương mại Hoian d’Or, với tổng mức đầu tư khoảng 3.959 tỷ đồng. Các hạng mục bao gồm 52 căn biệt thự, 300 condotel, 202 shophouse, khách sạn 5 sao 272 phòng, khách sạn boutique 193 phòng.

202 căn shophouse đã được hoàn thiện ở giai đoạn 1 của dự án. Ảnh: Hà Nam

Đến tháng 9/2022, giai đoạn 1 với 202 căn shophouse được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, giai đoạn 2 sau đó rơi vào cảnh đình trệ, chậm tiến độ kéo dài.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp là thành viên thuộc BCG Land (mã chứng khoán: BCR), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital (mã BCG).

Công ty này có vốn điều lệ 398 tỷ đồng, trong đó BCG Land nắm 50,1% vốn tính đến 31/12/2024.

Sau đó, toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cồn Bắp đã được thế chấp để bảo đảm cho lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cuối tháng 2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo tạm ngừng giao dịch đối với lô trái phiếu này.