Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp nằm tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam).

Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An thuê đất để triển khai dự án.

Tháng 4/2021, dự án được khởi công xây dựng, lấy tên thương mại Hoian d’Or, với tổng mức đầu tư khoảng 3.959 tỷ đồng. Các hạng mục bao gồm 52 căn biệt thự, 300 condotel, 202 shophouse, khách sạn 5 sao 272 phòng, khách sạn boutique 193 phòng.

Đến tháng 9/2022, giai đoạn 1 với 202 căn shophouse được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, giai đoạn 2 sau đó rơi vào cảnh đình trệ, chậm tiến độ kéo dài.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp là thành viên thuộc BCG Land (mã chứng khoán: BCR), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital (mã BCG).

Công ty này có vốn điều lệ 398 tỷ đồng, trong đó BCG Land nắm 50,1% vốn tính đến 31/12/2024.

Hiện, toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cồn Bắp đã được thế chấp để bảo đảm cho lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cuối tháng 2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo tạm ngừng giao dịch đối với lô trái phiếu này.

Mới đây, Nam A Bank cho biết đang tìm đối tác tổ chức bán đấu giá toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền phát triển, khai thác cùng các quyền liên quan khác. Giá khởi điểm của tài sản mà ngân hàng này muốn thu về là 3.979 tỷ đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận về hiện trạng dự án:

Dự án tọa lạc tại vị trí đất vàng, liền kề phố cổ Hội An và hơn 80% diện tích được bao quanh bởi sông Thu Bồn.

Cổng vào dự án khu du lịch sinh thái nghìn tỷ dang dở.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có quy mô khoảng 27,5ha, trong đó đất xây dựng chiếm 24,5ha và 3ha còn lại là hành lang bảo vệ đường sông.

Dự án được chia thành 3 phân khu: Làng, Phố và Vườn, nhưng mới triển khai một phần.

202 căn shophouse đã được hoàn thiện ở giai đoạn 1 của dự án. Mỗi căn có diện tích xây dựng từ 70-120m2.

Một số hạng mục của công trình bị hư hỏng.

Siêu dự án rơi vào cảnh vắng lặng.

Bên trong dự án không còn bóng dáng thi công, chỉ một bảo vệ trông giữ tài sản tại cổng.

Nhiều hạng mục vẫn dở dang.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi.

Cỏ mọc um tùm quanh công trình.

Toàn bộ các quyền và lợi ích được hưởng của dự án Hoian d'Or đã bị ngân hàng Nam Á siết nợ và chuẩn bị đấu giá để xử lý tài sản thế chấp.