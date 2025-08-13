Trong thông báo mới đây, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết đang tìm đối tác tổ chức bán đấu giá tài sản gồm toàn bộ các quyền và lợi ích được hưởng (quyền sử dụng đất, quyền phát triển, khai thác dự án và các quyền khác) phát sinh từ Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (tên thương mại: Hoian d'Or), thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp.

Dự án tọa lạc tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Giá khởi điểm của tài sản Nam A Bank muốn thu về là 3.979 tỷ đồng.

Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp là thành viên thuộc BCG Land (mã chứng khoán: BCR), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG).

Công ty có vốn điều lệ 398 tỷ đồng, trong đó BCG Land là công ty mẹ nắm 50,1% cổ phần tại thời điểm 31/12/2024.

Doanh nghiệp này đang thế chấp cổ phần sở hữu tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp Hội An cho lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng.

Cuối tháng 2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phát thông báo tạm ngừng giao dịch đối với lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng này của BCG Land.

Về dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An thuê đất để xây dựng dự án.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án Cồn Bắp có tổng diện tích khoảng 27,5ha; trong đó, đất xây dựng dự án khoảng 24,5ha, đất hành lang bảo vệ đường sông khoảng 3ha.

Tháng 4/2021, dự án được khởi công xây dựng, lấy tên thương mại là Hoian d'Or, với tổng mức đầu tư 3.959 tỷ đồng. Dự án bao gồm 52 căn biệt thự, 300 condotel, 202 căn shophouse, khách sạn 5 sao 272 phòng, khách sạn boutique 193 phòng...

Giai đoạn 1 của dự án gồm 202 căn shophouse đã được hoàn thiện và dần bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2022.

Tuy nhiên, giai đoạn 2 của dự án đang bị đình trệ.

Ngoài khoản nợ trên, Nam A Bank còn đang phải xử lý những khoản nợ nghìn tỷ của BCG và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái.