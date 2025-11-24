XEM CLIP:

Quả đồi ở thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran xuất hiện vết nứt, phải di dời khẩn cấp người dân. Ảnh: N.X

Ngày 24/11, cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 20 hộ dân (120 nhân khẩu) cùng nhiều tài sản ở thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran (tỉnh Lâm Đồng) đến nơi an toàn, sau khi phát hiện vết nứt lớn xuất hiện trên khu vực đồi rộng nhiều hecta, nơi người dân gọi là đồi Trảng Bàng. Khu vực xung quanh đồi được lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người dân ra vào để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người dân ra vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: N.X

Trước đó, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc trên đỉnh đồi ở thôn Lạc Thiện 2 xuất hiện vết lún, nứt diện rộng. Qua kiểm tra thực tế và đo đạc sơ bộ, cơ quan chức năng ghi nhận vết nứt dài khoảng 700m trên khu vực đỉnh đồi, độ hở rộng 20-30cm và lún sâu 30-50cm.

Khu vực đã ngấm nhiều nước trong những ngày qua, lại nằm trên đồi cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn nên lực lượng chức năng đã sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Người dân địa phương cho biết họ sống nhiều năm tại đây nhưng chưa từng chứng kiến đồi xảy ra sạt trượt. Lần này, vết lún nứt trên đỉnh đồi kéo dài, rất nguy hiểm, buộc họ phải rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Người dân mang theo tài sản khi sơ tán. Ảnh: N.X

Trước đó, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc trên đỉnh đồi ở thôn Lạc Thiện 2 xuất hiện vết lún, nứt diện rộng. Qua kiểm tra thực tế và đo đạc sơ bộ, cơ quan chức năng ghi nhận vết nứt dài khoảng 700m trên khu vực đỉnh đồi, độ hở rộng 20-30cm và lún sâu 30-50cm.

Khu vực đã ngấm nhiều nước trong những ngày qua, lại nằm trên đồi cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn nên lực lượng chức năng đã sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Người dân địa phương cho biết họ sống nhiều năm tại đây nhưng chưa từng chứng kiến đồi xảy ra sạt trượt. Lần này, vết lún nứt trên đỉnh đồi kéo dài, rất nguy hiểm, buộc họ phải rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Báo VietNamNet kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ Khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong những ngày qua, Báo VietNamNet kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi của bạn đọc cùng hướng về người dân nơi đây.