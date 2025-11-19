XEM VIDEO: Một quả đồi bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn căn nhà của gia đình chị H’Quynh Niê.

Ngày 19/11, ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, lũ lụt khiến xã chịu thiệt hại nặng nề. Cũng theo ông Trực, đây là trận lũ lớn chưa từng có xảy ra trên địa bàn, địa phương đã phải di dời hàng trăm hộ dân đến vùng an toàn.

Ông Trực cho biết, đến hiện tại chưa thống kê được đầy đủ nhưng có khoảng 1.000ha dứa trồng trên đồi bị vùi lấp do sạt lở, 20ha cà phê và rất nhiều diện tích hoa màu khác bị nhấn chìm. Ngoài ra còn một thôn đang bị cô lập.

Trước đó, tại xã Yang Mao trời mưa rất to khiến quả đồi ở buôn Tơng Rang A bị sạt lở, "nuốt chửng" một căn nhà của người dân.

Chị H’Quynh Niê (SN 1990, trú tại buôn Tơng Rang A) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc. Ngày 17/11, trong khi hai vợ chồng chị đang đi làm thuê ở nơi khác thì nhận tin báo hàng tấn đất đá từ phía sau quả đồi đổ sập xuống, vùi lấp toàn bộ căn nhà mới xây của anh chị và nhiều tài sản có giá trị khác.

Sau khi nghe tin, chị liền chạy về nhà. Chứng kiến cảnh tan hoang, tài sản, nhà cửa không còn gì, chị chỉ biết bật khóc.

Quả đồi sạt lở vùi lấp căn nhà của chị H’Quynh Niê. Ảnh: Hải Dương

“Căn nhà này mới xây từ hồi tháng 6, tiền mượn để xây dựng chúng tôi vẫn chưa trả hết thì nay nhà bị vùi lấp. Gia đình tôi có 6 người đang phải đi ở nhờ nhà một người quen, thời gian tới chưa biết phải làm sao”, chị H’Quynh Niê lo lắng.

Chị H’Quynh Niê đang phải ở nhờ nhà người thân. Ảnh: Hải Dương

Còn chị H’rỡ Niê (SN 1995, trú tại buôn Tơng Rang B) cho biết, ngày 17/11, khi chị đang ở nhà hàng xóm thì thấy nước lên, khoảng 20 phút sau toàn bộ nhà cửa, xe cộ bị cuốn trôi hoàn toàn.

"Hiện gia đình tôi đang phải đi ở nhờ nhà người thân, thời gian tới đây sẽ rất khó khăn, khổ cực vì tài sản đã bị nhấn chìm theo dòng nước", chị H’rỡ Niê buồn rầu nói.

Công an dầm mình trong lũ, đưa sản phụ đến nơi an toàn

XEM VIDEO:

Khoảng 11h ngày 19/11, trực ban Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003, trú thôn Mỹ Phú). Sản phụ này có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh nhưng không thể đến trạm xá vì nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu.

Ngay lập tức, Công an xã đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng mang theo áo phao, dây cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết để lên đường ứng cứu.

Bất chấp thời tiết xấu, mưa lớn liên tục và nước lũ chảy xiết, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Thịnh đã kịp thời tiếp cận được ngôi nhà bị cô lập và hỗ trợ, đưa sản phụ Lan lên xuồng.

Nhờ đó, sản phụ Lan đã được đưa đến Trạm Y tế xã Hòa Thịnh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.