Hình thức lừa đảo đánh tráo chip (Swapping chip) trên thẻ thanh toán đang gây nguy hại cho người dùng thẻ thanh toán vật lý, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, VPBank đã đưa ra cảnh báo lừa đảo đánh tráo chip trong thẻ thanh toán.

Theo đó, kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ thanh toán, từ đó thực hiện các giao dịch trên thẻ mà chủ thẻ không hề hay biết.

Dấu hiệu nhận biết thẻ bị đánh tráo chip, nếu thẻ cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng Chạm (Contactless) không hoạt động, đó là một dấu hiệu cảnh báo thẻ bị tráo chip.

Gặp trường hợp này, khách hàng cần kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường hay không.

Ảnh minh hoạ (Hoàng Hà).

VPBank khuyến cáo:

Luôn kiểm tra thẻ cẩn thận bằng việc lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip, như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước.

Khi thanh toán bằng thẻ vật lý, cần ưu tiên dùng hình thức contactless (thanh toán không tiếp xúc, không chạm).

Luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...).

Người dùng nên ưu tiên hình thức kích hoạt thẻ tại ngân hàng. Qua đó, ngân hàng có thể xác minh tính hợp lệ của chip trước khi kích hoạt; hoặc khách hàng có thể thực hiện một giao dịch nhỏ để kiểm tra chip.

Cần chủ động giám sát giao dịch thường xuyên, thông báo ngay cho ngân hàng khi thẻ bị mất, hoặc khi có dấu hiệu bất thường như bị tráo chip hoặc phát hiện giao dịch lạ mà không phải khách hàng thực hiện.

Một nguyên tắc nữa cũng được ngân hàng khuyến cáo là không cho người khác, dù là người thân, bạn bè mượn thẻ.

Cân nhắc sử dụng Ví điện tử khi giao dịch. Chỉ kết nối thẻ với các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay… để thực hiện giao dịch, hạn chế dùng thẻ vật lý để tránh lộ lọt thông tin.

Cảnh giác khi giao dịch quốc tế. Đặc biệt đối với các giao dịch “Card-Present” tại các nước có rủi ro cao đang có cảnh báo từ Tổ chức thẻ cho loại hình gian lận này.

Cũng theo khuyến cáo của VPBank, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán khách hàng cần gia tăng cảnh giác với các hình thức lừa đảo như: Lừa đảo mua sắm, khuyến mại Tết; Lừa đảo mua vé máy bay, vé tàu xe; Lừa đảo đổi tiền mới;…

Do vậy, khách hàng cần cảnh giác cao khi có liên hệ từ các đầu số điện thoại lạ gọi đến hoặc kết bạn từ người lạ qua zalo, facebook… mời chào các dịch vụ, hàng khuyến mãi.

Nên bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân, đặc biệt là mã OTP/Smart OTP

Nên thường xuyên theo dõi các thông báo biến động số dư và thực hiện khóa tài khoản/Thẻ ngay lập tức khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân lạ nếu chưa xác thực rõ danh tính người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Không cung cấp thông tin bảo mật cá nhân, tên truy cập & mật khẩu, mã OTP/Smart OTP, thông tin thẻ/tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Không bấm vào link/quét mã QR lạ.