1. Biển báo nào cho phép quay đầu xe?

  • Biển 1
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  • Biển 2
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  • Cả 1 và 2
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Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:

  • Biển 1 là biển “chỗ quay xe” (ký hiệu I.409).
  • Biển 2 là biển “khu vực quay xe” (ký hiệu I.410).

==> Hai biển báo này đều dùng để chỉ dẫn vị trí hoặc khu vực được phép quay đầu xe. Khi thấy hai biển báo này, tài xế sẽ biết được rằng mình chuẩn bị đến chỗ được phép quay đầu để nếu có nhu cầu thì chuyển hướng phương tiện cho đúng và đảm bảo an toàn giao thông.