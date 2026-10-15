Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “đường một chiều” được ký hiệu là I.407a, để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều.

Biển số I.407a chỉ cho phép các phương tiện đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại, trừ xe ưu tiên như xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương…

Đặc điểm nhận diện: dạng hình vuông, nền màu xanh, mũi tên bên trong màu trắng có hướng chỉ lên trên.