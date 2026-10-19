1. Biển nào báo hiệu đoạn đường hay ùn tắc giao thông?

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Chính xác

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “ùn tắc giao thông” được ký hiệu là W.241.

Về đặc điểm nhận diện: biển có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, có 3 chiếc xe ô tô màu đen.

==> Biển W.241 thông báo đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.