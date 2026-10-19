Không phải tuyến đường nào cũng cho phép xe máy lưu thông. Vậy bạn có biết gặp biển báo nào thì xe máy được phép đi vào? Hãy thử sức với câu hỏi dưới đây!
1. Biển nào báo hiệu đoạn đường hay ùn tắc giao thông?
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Biển 1
0%
- Biển 20%
- Biển 30%
- Biển 2 và 30%Chính xác
Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “ùn tắc giao thông” được ký hiệu là W.241.
Về đặc điểm nhận diện: biển có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, có 3 chiếc xe ô tô màu đen.
==> Biển W.241 thông báo đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.
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Biển báo giao thông
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