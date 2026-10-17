Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:

Biển 1 là biển “cấm xe máy” (ký hiệu P.104) báo đoạn đường cấm các loại xe máy, trừ các xe được ưu tiên theo quy định như xe cứu thương, xe cảnh sát, xe chữa cháy làm nhiệm vụ (không áp dụng đối với những người dắt xe máy).

Biển 2 là biển “cấm ô tô” (ký hiệu 103a), báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ mô tô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển 3 là biển “cấm ô tô tải” (ký hiệu 106a), báo đường cấm tất cả các loại ô tô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng.

==> Biển 2 và 3 cấm ô tô và ô tô tải, không cấm xe máy nên xe máy được phép đi vào.