Ngày 11/9, Up Media đưa tin bộ phim Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ người xem. Tập cuối phát sóng ngày 9/9, khép lại hành trình 24 tập trên nền tảng Youku.

Đáng chú ý, tập cuối đạt hơn 900 triệu lượt xem trên toàn mạng, đồng thời ghi nhận 40,3% thị phần rating, vượt mức 40,1% của Tàng Hải truyện do Tiêu Chiến đóng chính.

Màn cầu hôn gây sốt trong tập cuối

Trong tập cuối, Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) có cái kết hạnh phúc sau nhiều năm xa cách.

Màn cầu hôn gây sốt trong tập cuối "Đầu xuân tươi sáng". Ảnh: X

2 người từng có mối quan hệ bí mật kéo dài 6 năm trước khi chia tay và trải qua nhiều năm không gặp nhau. Trong khoảng thời gian đó, Thượng Chi Đào rời Bắc Kinh để xây dựng lại cuộc sống và sự nghiệp, còn Loan Niệm dần nhận ra sự kiêu ngạo của bản thân từng khiến mối quan hệ tan vỡ.

Để cầu hôn Thượng Chi Đào, Loan Niệm xây dựng một “bảo tàng thời gian”, trưng bày những kỷ vật và dấu mốc trong chuyện tình của hai người. Anh còn chuẩn bị một tấm bảng dành cho chú chó với dòng chữ “Cưới bố nhé”. Trước màn cầu hôn lãng mạn, Thượng Chi Đào bật khóc và đồng ý.

Tuy nhiên, phim không chuyển thể phần ngoại truyện của tiểu thuyết, trong đó hai nhân vật kết hôn và có một cô con gái. Theo truyền thông Trung Quốc, những nội dung này đã bị cắt hoàn toàn, bao gồm cảnh kết hôn và sinh con.

Cặp đôi chụp cùng các chú chó xuất hiện trong phim. Ảnh: Weibo

Từ dự án quy mô nhỏ thành phim gây sốt

Đầu xuân tươi sáng ban đầu được xem là một dự án ngôn tình có quy mô nhỏ nhưng bất ngờ gây sốt sau khi lên sóng. Thành công của phim phần lớn đến từ màn kết hợp ăn ý giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên.

2 diễn viên nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên và khả năng tạo cảm giác tương tác tình cảm chân thực. Đặc biệt, “phản ứng hóa học” giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào được khán giả đánh giá cao, góp phần giúp phim duy trì sức nóng trong suốt thời gian phát sóng.

Từ một dự án không được kỳ vọng quá lớn, phim trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026, đồng thời đưa Loan Niệm - Thượng Chi Đào trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích trong năm.

Trích đoạn tập cuối "Đầu xuân tươi sáng" và hậu trường các cảnh quay trong phim: