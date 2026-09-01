Đầu xuân tươi sáng tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi kết thúc. Bên cạnh chuyện tình cảm của Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), phong cách thời trang của nam chính cũng trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều.

Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Loan Niệm, tổng giám đốc một công ty quảng cáo tại Bắc Kinh. Nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng, tự tin và có phần ngạo nghễ, vì vậy trang phục được xây dựng theo hướng sang trọng, chỉn chu nhưng không quá khuôn mẫu.

Tỉnh Bách Nhiên sở hữu phong cách thời trang thời thượng. Ảnh: IGNV

Tự định hình phong cách cho nhân vật

Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên trực tiếp tham gia định hình tạo hình cho Loan Niệm. Nam diễn viên mang nhiều trang phục hàng hiệu từ tủ đồ cá nhân đến phim trường, đồng thời lựa chọn các thiết kế từ những thương hiệu cao cấp để hoàn thiện hình ảnh nhân vật.

Anh chuẩn bị khoảng 120 bộ trang phục và chủ động thay đổi cách phối đồ theo từng giai đoạn tâm lý, cảm xúc của Loan Niệm. Đây cũng là lần đầu Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai trò liên quan đến tạo hình nhân vật trong một bộ phim.

Tỉnh Bách Nhiên mang nhiều trang phục hàng hiệu từ tủ đồ cá nhân đến phim trường.

Điểm đặc trưng trong phong cách của Loan Niệm nằm ở cách nam diễn viên phá vỡ những quy tắc quen thuộc của thời trang công sở. Với chiều cao 1,83m, Tỉnh Bách Nhiên phù hợp với những bộ suit có phom dáng rộng, áo khoác vai lớn và quần ống rộng.

Anh thường không cài kín cúc áo, đặc biệt khi mặc sơ mi với suit. Khi đeo cà vạt, nam diễn viên cũng thường kéo cà vạt xuống tận cúc áo thứ 2, tạo khoảng hở ở phần cổ. Cách mặc này giúp những bộ suit vốn mang tính nghiêm túc trở nên thoải mái và có phần bất cần, phù hợp với hình tượng một lãnh đạo trẻ tự tin, có gu thẩm mỹ riêng.

Tỉnh Bách Nhiên thường không cài kín cúc áo, đặc biệt khi mặc sơ mi với suit.

Suit hàng hiệu nhưng không quá khuôn mẫu

Một trong những tạo hình nổi bật ở đầu phim là bộ suit 3 mảnh màu nâu đất. Thiết kế 2 hàng cúc với đường cắt may mềm mại giúp Loan Niệm giữ vẻ lịch lãm nhưng không cứng nhắc.

Ở một tạo hình khác, nam diễn viên diện suit màu kaki cùng sơ mi tối màu họa tiết hình học. Phần cổ áo được mở rộng, không cài kín, tạo vẻ ngoài phóng khoáng và có phần sắc sảo. Anh cũng xuất hiện trong những bộ suit có áo khoác vai rộng, quần ống rộng đồng màu, phối sơ mi và cà vạt sọc chéo.

Cách tạo dáng tự nhiên giúp trang phục mang hơi hướng thời trang cao cấp nhưng vẫn phù hợp với môi trường công sở.

Nam diễn viên chọn một bộ vest vai rộng cho 1 vài cảnh quay tại văn phòng. Ảnh: ELLE Taiwan

Thời trang đời thường trong phim vẫn gây sốt

Không chỉ những bộ suit, phong cách đời thường của Loan Niệm cũng được khán giả chú ý. Khi rời văn phòng, nhân vật vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu nhưng tiết chế hơn, chủ yếu sử dụng gam màu trung tính, phom dáng rộng và những món đồ có thiết kế đơn giản.

Loan Niệm không phải kiểu nam chính luôn diện trang phục cầu kỳ để phô trương hàng hiệu. Những bộ đồ đời thường được phối khá tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Một trong những tạo hình được chú ý là khi Loan Niệm cùng Thượng Chi Đào dắt chó đi dạo. Tỉnh Bách Nhiên diện áo khoác len nâu đậm, phối khăn choàng kẻ caro, tạo vẻ ngoài thoải mái, gần gũi.

Phân cảnh dắt chó đi dạo gây sốt của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Ảnh: Weibo

Phong cách đa dạng, lịch lãm của Tỉnh Bách Nhiên trong phim. Ảnh: Weibo, X

Sự kết hợp giữa suit hàng hiệu và trang phục đời thường giúp Loan Niệm giữ vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn phóng khoáng. Cách phá vỡ quy tắc mặc suit của Tỉnh Bách Nhiên cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý của Đầu xuân tươi sáng.

Hậu trường của Tỉnh Bách Nhiên trong "Đầu xuân tươi sáng":

Loạt cảnh hôn táo bạo trong phim 'Đầu xuân tươi sáng' khiến khán giả đỏ mặt Loạt cảnh hôn táo bạo của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong phim 'Đầu xuân tươi sáng' gây chú ý, từ màn thân mật đầu phim đến những nụ hôn trên sofa, trong ô tô và tại cầu thang văn phòng.