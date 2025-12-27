Người không sử dụng AI có nguy cơ bị thay thế bởi sử dụng thành thạo AI

Theo Lee Chong Ming, thông điệp được lặp lại nhiều nhất là người không sử dụng AI có nguy cơ bị thay thế bởi người hiểu và khai thác tốt công nghệ này.

CEO Nvidia Jensen Huang nhiều lần nhấn mạnh điều đó. Phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken hồi tháng 5, ông nói: “Mọi công việc sẽ bị ảnh hưởng và ngay lập tức. Bạn không mất việc vì AI, mà vì một người biết dùng AI”.

AI sẽ ảnh hưởng đến mọi loại công việc. Ảnh: Newo.ai

Nhiều lãnh đạo công nghệ khác cho rằng lao động trẻ có lợi thế do đã quen với các công cụ AI. CEO OpenAI Sam Altman nhận định trong một cuộc phỏng vấn tháng 8 rằng dù AI sẽ khiến một số nghề biến mất, sinh viên mới tốt nghiệp có khả năng thích nghi cao hơn.

“Nếu tôi 22 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học lúc này, tôi sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất lịch sử”, Altman nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng thích ứng của lao động lớn tuổi khi AI thay đổi cấu trúc việc làm.

Giáo sư Fei-Fei Li, Đại học Stanford, cho biết bà sẽ không tuyển những kỹ sư từ chối sử dụng công cụ AI tại startup World Labs. Theo bà, việc chống lại AI là không thể chấp nhận trong môi trường công nghệ hiện nay.

AI cũng đã được ứng dụng vào nhiều công việc phổ thông. Một số kế toán, nhân sự cho biết họ sử dụng các công cụ AI, kể cả “vibe coding”, để nâng cao hiệu suất và cập nhật kỹ năng.

Kỹ năng mềm ngày càng quan trọng

Bên cạnh năng lực công nghệ, nhiều lãnh đạo cho rằng AI khiến kỹ năng mềm trở nên quan trọng hơn. Ông Peter Schwartz, Giám đốc Tương lai học của Salesforce, cho biết kỹ năng then chốt trong kỷ nguyên AI không phải là lập trình mà là khả năng làm việc với con người. “Hãy học cách hợp tác và thấu hiểu người khác”, ông nói.

Bà Chua Pei Ying, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LinkedIn, cũng nhận định các kỹ năng như giao tiếp, phối hợp nhóm sẽ ngày càng cần thiết, cả với lao động có kinh nghiệm lẫn sinh viên mới ra trường.

Khi AI tự động hóa nhiều khâu và thu gọn bộ máy, yếu tố con người ngày càng quan trọng hơn.

Cuộc đua hướng tới AGI và siêu trí tuệ

Trong nửa cuối năm, nhiều lãnh đạo công nghệ công khai nói về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) và siêu trí tuệ - những hệ thống AI có thể đạt hoặc vượt trí thông minh con người.

CEO OpenAI Sam Altman cho rằng xã hội cần chuẩn bị cho siêu trí tuệ có thể xuất hiện trước năm 2030. Meta của Mark Zuckerberg đã thành lập phòng thí nghiệm Superintelligence và sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỷ USD để không bị bỏ lại phía sau.

Một số lãnh đạo, như CEO Databricks Ali Ghodsi, cho rằng ngành công nghệ đã đạt được AGI.

Trong khi đó, ông Demis Hassabis, đồng sáng lập Google DeepMind, thận trọng hơn khi dự đoán AGI có thể xuất hiện trong vòng 5-10 năm tới.

Dù khác biệt về mốc thời gian, các chuyên gia đều thống nhất rằng tốc độ phát triển AI đang tăng theo cấp số nhân.

Nhiều công nghệ từng được coi là đột phá hồi đầu năm nay đã nhanh chóng trở thành phổ biến.

Con người cần giữ vai trò trung tâm

Song song với kỳ vọng, các lãnh đạo cũng cảnh báo rủi ro nếu AI phát triển vượt tầm kiểm soát. Ông Mustafa Suleyman, Giám đốc AI của Microsoft, nhận xét siêu trí tuệ cần hỗ trợ quyền tự chủ của con người.

Ông cho biết Microsoft đang hướng tới xây dựng “siêu trí tuệ mang tính nhân văn”.

CEO Anthropic Dario Amodei cảnh báo AI có thể bị lạm dụng trong các lĩnh vực nhạy cảm như hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Theo ông, rủi ro của AI sẽ tăng tương ứng với năng lực của nó.

Nhà khoa học Geoffrey Hinton, người được mệnh danh “cha đẻ AI”, cảnh báo khi AI vượt qua trí tuệ con người, thách thức lớn nhất là đảm bảo công nghệ này vẫn phục vụ lợi ích của nhân loại.

(Theo Insider)