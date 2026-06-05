Các doanh nghiệp Mỹ đặt mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi khâu làm việc. Theo một khảo sát gần đây của Gallup, khoảng một nửa người lao động Mỹ hiện sử dụng AI trong công việc ít nhất vài lần mỗi năm, tăng so với mức dưới 40% của năm trước.

Tốc độ ứng dụng AI tại Mỹ cũng đang vượt xa nhiều khu vực khác. Nghiên cứu của Viện Brookings công bố hồi tháng 3 cho thấy 43% người lao động Mỹ sử dụng AI trong công việc, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu là 32%. Ở cấp độ doanh nghiệp, khoảng 7% công ty Mỹ đang dùng AI để tạo ra hàng hóa và dịch vụ, cao hơn mức 4% của châu Âu.

Các nhà quản lý hiện chịu áp lực phải biến những khoản đầu tư vào AI thành lợi nhuận thực tế. Dù phần lớn dự án AI chưa mang lại hiệu quả tài chính như kỳ vọng, công nghệ này đã bắt đầu giúp cải thiện năng suất lao động, dù mức tăng còn khiêm tốn. Theo Brookings, AI giúp tiết kiệm lượng thời gian tương đương 2,3% tổng số giờ làm việc tại Mỹ, so với 1,4% tại châu Âu.

Nhiều công ty Mỹ phải chi trả hóa đơn khổng lồ cho ứng dụng AI. Ảnh: wharton

Đây được xem là lợi thế tiềm năng mà các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phát huy rõ hơn khi nhân viên quen với công nghệ và các công cụ AI ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là nhiều công ty đang đầu tư cho một lợi ích có thể phải mất nhiều năm mới thu được, trong khi chi phí đã phát sinh ngay từ bây giờ.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ bắt đầu nhận ra rằng việc thử nghiệm AI không hề rẻ. Việc quản lý lỏng lẻo cùng quá trình liên tục thử nghiệm để tìm ra cách ứng dụng hiệu quả đã dẫn đến nhiều sự cố tốn kém, bộc lộ những hạn chế của chiến lược triển khai AI quá nhanh.

Uber là một ví dụ. Công ty được cho là đã sử dụng hết ngân sách lập trình AI của cả năm 2026 chỉ trong bốn tháng đầu năm, chủ yếu do chi phí liên quan đến Claude Code. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Andrew MacDonald thừa nhận công ty vẫn chưa tìm được cách chuyển hóa việc sử dụng AI quy mô lớn thành các sản phẩm mang lại lợi nhuận rõ rệt cho khách hàng.

Uber không phải trường hợp cá biệt. Nhu cầu sử dụng AI của doanh nghiệp đang tăng rất nhanh. Mới đây, CEO Google Sundar Pichai cho biết hệ thống của hãng hiện xử lý khoảng 3,2 triệu tỷ đơn vị dữ liệu AI mỗi tháng, gấp 7 lần so với một năm trước.

Tại nhiều công ty công nghệ lớn, nơi nhân viên được khuyến khích sử dụng AI, đã xuất hiện xu hướng cạnh tranh xem ai khai thác công cụ AI nhiều hơn.

Tuy nhiên, khi phần lớn doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào các mô hình AI tiên tiến nhưng đắt đỏ, nhiều công ty bắt đầu tính tới việc kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn. Theo Wall Street Journal, Meta, Microsoft và Salesforce đã yêu cầu nhân viên sử dụng AI hiệu quả hơn hoặc hạn chế những trường hợp không cần thiết.

Một trường hợp được Axios tiết lộ cho thấy một doanh nghiệp đã chi tới 500 triệu USD cho AI vì không áp dụng bất kỳ giới hạn sử dụng nào đối với nhân viên.

Dù chi phí ngày càng tăng, các doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Theo dữ liệu của Ramp, tỷ lệ công ty Mỹ trả tiền cho các dịch vụ AI đã tăng từ 46,8% đầu năm lên 50,6% hiện nay.

Những doanh nghiệp đi đầu có thể sẽ được hưởng thành quả trong tương lai. Một nghiên cứu gần đây của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho rằng AI có thể đang tạo ra tới 250 tỷ USD giá trị kinh tế mà các phương pháp thống kê truyền thống chưa đo lường được.

Tuy nhiên, những lợi ích này vẫn chưa phản ánh rõ trong các báo cáo hiệu quả đầu tư. Khảo sát của Accenture đối với doanh nghiệp Anh công bố tháng trước cho thấy 90% công ty vẫn chưa tích hợp AI thành công vào hoạt động kinh doanh và đang loay hoay tìm cách gia tăng doanh thu từ công nghệ này. Nhiều doanh nghiệp cho biết lợi ích chủ yếu mới xuất hiện ở cấp độ cá nhân, trong khi hiệu quả của cả tổ chức chưa thay đổi đáng kể.

Các doanh nghiệp Mỹ có thể đang đi nhanh hơn phần còn lại của thế giới trong cuộc đua AI. Nhưng chính vì đi trước, họ cũng trở thành những người đầu tiên phải trả lời câu hỏi quan trọng nhất: số tiền khổng lồ đổ vào AI cuối cùng sẽ mang lại giá trị thực sự đến đâu.

(Theo Fortune/Yahoo)