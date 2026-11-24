Giai đoạn 2026 - 2030, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tập trung đổi mới xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số, tổ chức chuỗi sự kiện kết nối cung cầu nhằm mở rộng đầu ra bền vững cho nông sản, đặc sản miền núi.

Tạo nền tảng phát triển thương mại từ kết quả giai đoạn 2021 - 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Công Thương đã triển khai hai nhiệm vụ trọng tâm gồm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với vai trò là đơn vị tham mưu, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và địa phương triển khai các hoạt động phát triển hạ tầng thương mại, xây dựng mô hình tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung cầu, truyền thông, quảng bá và nâng cao năng lực thương mại cho người dân.

Cục đã phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, truyền thông và tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại. Nổi bật là việc tổ chức Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Lai Châu, với 50 gian hàng giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc; tổ chức kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối, kết hợp livestream bán hàng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.

Những kết quả trên góp phần tạo nền tảng để tiếp tục phát triển thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy hệ thống hạ tầng thương mại tại một số địa bàn còn thiếu đồng bộ; sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, phân tán; khả năng kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại còn hạn chế. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tiêu thụ sản phẩm, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả kết nối thị trường, hình thành các mối liên kết tiêu thụ ổn định và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng của Chương trình mới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục tập trung tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động phát triển thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu thị trường và lợi thế của từng địa phương.

Trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030 là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản có tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ giai đoạn đầu 2026 - 2027, Cục dự kiến tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tại Hà Tĩnh và Đồng Tháp; các lễ hội sản phẩm gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ tại Tuyên Quang, Quảng Ngãi và thành phố Cần Thơ.

Cùng với đó, Cục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm trên truyền hình, báo chí, Cổng thông tin điện tử của Cục và các nền tảng số, nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng và các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả của địa phương. Việc kết hợp xúc tiến thương mại truyền thống với ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và các phương thức bán hàng trực tuyến sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và gia tăng giá trị sản phẩm.

Định hướng phát triển thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần chuyển từ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mang tính thời điểm sang phát triển thị trường bền vững

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục phối hợp với các địa phương trong công tác phát triển hạ tầng thương mại, nhất là mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình, gắn phát triển hạ tầng với nhu cầu giao thương và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Đồng thời, tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực thương mại; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Về lâu dài, định hướng phát triển thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần chuyển từ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mang tính thời điểm sang phát triển thị trường bền vững, tăng cường liên kết giữa sản xuất và phân phối, phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể kinh doanh. Trong đó, hiệu quả thực hiện không chỉ được đánh giá qua số lượng hoạt động xúc tiến thương mại hay công trình hạ tầng được đầu tư, mà quan trọng hơn là khả năng mở rộng thị trường, duy trì các mối liên kết tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với những nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Thu Loan