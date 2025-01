Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành tại lễ ra quân "Năm an toàn giao thông 2025” diễn ra vào sáng 17/1.

Lễ phát động do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức với chủ đề: “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho biết: Năm 2024, nhu cầu giao thông và số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng nhanh, vượt xa tốc độ phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải công cộng, tạo áp lực rất lớn lên nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với sự chỉ đạo đồng bộ của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tình hình trật tự, an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, số người chết do tai nạn giao thông giảm, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.

Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT quốc gia Lê Kim Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. Huyền

Theo số liệu của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, trong năm 2024, trên toàn quốc xảy ra 23.689 vụ TNGT, làm chết 10.965 người, bị thương 17.567 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 918 người chết.

Trong đó, 4 địa phương có số người chết do TNGT giảm so với năm 2023 trên 20% là: Cà Mau, TPHCM, Hậu Giang, Lâm Đồng. Đặc biệt: Lâm Đồng, Hậu Giang giảm trên 30% số người chết do TNGT.

Cũng trong năm, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý 95 vụ với 916 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 45 vụ (-32,14%).

Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước… do đó ông Thành nhấn mạnh cần tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Trong đó, năm 2025 sẽ tập trung vào một số mục tiêu: Kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn của người dân và tiếp tục khắc phục tình trạng ùn tắc, ô nhiễm từ các hoạt động giao thông.

Lực lượng chức năng tham gia lễ phát động. Ảnh: N. Huyền

Đặc biệt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Thủ đô Hà Nội, TPHCM và một số đô thị lớn trên cả nước, trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm.

Phó Chủ tịch thường trực Lê Kim Thành nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu về ATGT ngay trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lễ hội Xuân 2025.

Trong đó, đặc biệt phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng các quy định pháp luật như lái xe khi đã uống rượu bia, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, và các hành vi nguy hiểm khác… áp dụng hình thức “số hóa” trong xử lý vi phạm như phạt nguội qua camera giám sát và tăng cường sự hỗ trợ từ người dân, giúp chuyển từ tư duy “chống chế để không bị phạt” sang tư duy “tuân thủ để bảo vệ an toàn cho mình và người khác”.

Cũng tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, PGĐ Công an TP Hà Nội cho biết, trong năm 2025, Công an thành phố tiếp tục chủ động tham mưu các biện pháp, giải pháp về công tác đảm bảo trật tự ATGT, bám sát chủ đề của năm.

Đồng thời, Công an thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao tự giác, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông… Hướng dẫn phân luồng phòng chống ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đua xe trái phép…