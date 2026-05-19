Những năm qua, việc triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng đưa thông tin, khoa học kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với người dân vùng cao Sơn La.

Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các lớp tập huấn, hoạt động tuyên truyền của tổ chức hội và ứng dụng nền tảng số, nhiều hộ nông dân đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Hội Nông dân các cấp đã phát huy vai trò cầu nối thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận tri thức, thị trường và nguồn lực phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhờ tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành.

Tại bản Hỏm Lợi, xã Mường Chanh, việc nâng cao giá trị cây cà phê được triển khai đồng bộ thông qua sự phối hợp thường xuyên giữa địa phương với các cơ quan chuyên môn trong công tác tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất và truyền thông về phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân được tiếp cận kiến thức, hướng dẫn chi tiết từ khâu trồng, chăm sóc đến chế biến sâu; đồng thời đẩy mạnh canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, chuyển đổi giống mới, trồng xen cây ăn quả và tái canh diện tích già cỗi gắn với bảo vệ môi trường.

Toàn bộ 103 hộ dân trong bản đều tham gia trồng cà phê với tổng diện tích 41ha, năng suất bình quân đạt từ 13-15 tấn/ha, sản lượng khoảng 630 tấn mỗi năm. Nhờ giá cà phê ổn định trong nhiều năm liên tiếp, mỗi héc ta cho lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 0,6%.

Hiện mô hình sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao đang được nhân rộng trên địa bàn xã Mường Chanh. Xã đã quy hoạch vùng trồng cà phê ứng dụng công nghệ cao với diện tích 329,4ha; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Tại xã Ngọc Chiến, Hội Nông dân xã với hơn 2.254 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội đã tích cực triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các kênh thông tin cộng đồng, hội viên nông dân được tiếp cận nhiều kiến thức mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

Hội thường xuyên rà soát nhu cầu thực tế của hội viên để tư vấn xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng bản; đồng thời phối hợp cung ứng giống, phân bón, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, Hội đang nhận ủy thác gần 30 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng 700 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho hơn 1.600 hội viên vay vốn đầu tư sản xuất.

Từ sự hỗ trợ về thông tin, kỹ thuật và nguồn lực, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành trên địa bàn. Gia đình anh Lò Văn Xuân, bản Mường Chiến đã mạnh dạn chuyển đổi 1ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cà chua, dưa chuột và bí xanh theo hướng hữu cơ trong nhà lưới. Nhờ áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 350 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã còn tuyên truyền, hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như Hợp tác xã rau, hoa công nghệ cao Ngọc Chiến với 7 thành viên sản xuất trên diện tích khoảng 9ha, mỗi năm cung ứng gần 600 tấn rau, quả các loại, đạt lợi nhuận gần 1 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương.

Nhờ đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo thông tin gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất ở tỉnh Sơn La ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu chính đáng từ phát triển cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi gia súc, nuôi vịt cổ xanh bản địa, trồng dược liệu, nuôi cá hồi… góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững và nâng cao đời sống người dân vùng cao Sơn La.