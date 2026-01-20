Giấu chồng đi xếp hàng mua vàng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ 5h30 sáng nay (20/1) đã có người xếp hàng để chờ mua vàng tại Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM). Tuy nhiên, số người đến xếp hàng sớm đã ít hơn những ngày trước, có thể do giá vàng đang neo ở mức cao kỷ lục.

Trước đó, giá vàng miếng SJC đóng cửa phiên giao dịch 19/1 ở mức 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 159,7-162,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã tăng từ 2 đến 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Người dân xếp hàng tại tiệm vàng Mi Hồng lúc 5h30 sáng 20/1. Ảnh: T.C

Trái với hình ảnh tại tiệm vàng Mi Hồng, từ 6h, khoảng 100 người đã xếp thành hàng dài "xí chỗ" chờ mua vàng bên ngoài trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Theo quan sát, người dân dùng mọi vật dụng để đánh dấu vị trí của mình trong hàng, như: mũ bảo hiểm, ghế nhựa và thậm chí đặt cả các viên gạch, đá giữ chỗ.

Nhiều người tranh thủ tập thể dục buổi sáng trong thời gian chờ đến giờ mua vàng. Một vị khách đến sớm còn tranh thủ ngủ trên yên xe máy.

Người dân xếp hàng mua vàng SJC lúc 6h ngày 20/1. (Ảnh: T.C)

Nhân viên bảo vệ tại SJC cho hay, trong ngày 20/1, có 120 chỉ vàng nhẫn được bán ra. Mỗi khách hàng được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn.

Trong thời gian chờ tới 8h30, khi tiệm vàng mở cửa, người dân xếp thành hai bên: một hàng thanh toán bằng tiền mặt và một hàng thanh toán bằng chuyển khoản để quá trình giao dịch vàng diễn ra nhanh chóng.

Hiện cửa hàng của SJC ở đường Nguyễn Thị Minh Khai là chi nhánh duy nhất có giao dịch vàng nhẫn. Ngoài giao dịch theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, mới đây, chi nhánh này đã mở cửa cho khách tới giao dịch vào sáng thứ Bảy (từ 8h30-11h30).

Trong khi đó, người dân có nhu cầu mua vàng miếng vẫn cần đăng ký bằng hình thức trực tuyến. SJC xác nhận đăng ký thành công thì người dân mới được vào mua vàng bên trong cửa hàng.

Một người đến xếp hàng mua vàng SJC sớm.

Gạch, ghế nhựa được dùng để giữ chỗ mua vàng SJC. Ảnh: T.C

Tới xếp hàng mua vàng vào lúc 6h15, bà P. ở quận Tân Phú (cũ) kể rằng quãng đường từ nhà bà tới cửa hàng SJC là hơn 10km. Do tuổi tác và quãng đường xa nên bà đi xe buýt chuyến sớm để tới mua vàng.

Theo bà P., gia đình bà có nhà cho thuê và khoản lương hưu gửi tiết kiệm nên đã đầu tư vàng từ năm 2024 tới nay. Bà quan niệm, trong nhà không cần giữ quá nhiều tiền mà chỉ cần lượng tài chính đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng tháng và dự phòng lúc ốm đau.

“Giá vàng có thể còn tăng nên mua vào lúc này vẫn kịp. Tôi cũng giấu ông xã việc mình xếp hàng đi mua vàng từ sáng sớm", người phụ nữ U70 này chia sẻ.

Trong khi đó, một khách hàng khác cho hay, nếu hết lượt và không thể mua được vàng nhẫn SJC, bà vẫn vào cửa hàng để mua các sản phẩm Vàng thần tài hoặc Vàng con giáp (loại 1 chỉ, 5 phân). Mua các sản phẩm này sẽ mất phí chế tác khoảng 150.000 đồng/sản phẩm, nhưng vẫn có khả năng sinh lời.

Giá vàng lập đỉnh: Có nên ‘đu đỉnh’?

Trao đổi với PV VietNamNet về diễn biến giá vàng thời gian qua, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, giá vàng tăng rất mạnh, liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới và đạt gần 4.700 USD/ounce vào ngày 20/1/2026.

Giá vàng đã tăng khoảng 79% so với đầu năm 2025. Đà tăng này chủ yếu xuất phát từ rủi ro địa chính trị gia tăng và căng thẳng thương mại quay trở lại, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Đáng chú ý, căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với 8 quốc gia châu Âu liên quan đến các tranh chấp về quyền kiểm soát Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương trên diện rộng.

Đồng thời, tình hình bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, cùng với những bất định xoay quanh xung đột Nga - Ukraine, tiếp tục làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Song song đó, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng quy mô lớn như một phần trong chiến lược phi đô la hóa. Giá vàng cũng được hỗ trợ thêm bởi những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng và mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

"Nhìn chung, rủi ro địa chính trị ở mức cao, căng thẳng thương mại và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng đỡ giá vàng trong ngắn hạn", bà nhận định.

Theo chuyên gia, người dân cần tránh tâm lý "đu đỉnh" mua vàng lúc này. Ảnh: T.C

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, TS Irfan Haider Shakri, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng: Cần tránh tâm lý “đu đỉnh”.

Theo ông, dù đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực như Venezuela, việc tham gia thị trường vàng ở các mức giá lịch sử hiện nay vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh đáng kể.

Thay vì chạy theo đà tăng, chiến lược thận trọng hơn là duy trì một danh mục đầu tư cân bằng. Vàng nên được xem như một công cụ “bảo hiểm” cho danh mục, thay vì một tài sản mang tính đầu cơ. Việc phân bổ khoảng 5-10% vào vàng có thể giúp phòng ngừa lạm phát và những bất định về chính sách, mà không làm gia tăng quá mức rủi ro tổng thể.

TS Irfan Haider Shakri cho hay, với những nhà đầu tư muốn tích lũy vàng, chiến lược bình quân giá theo thời gian sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc giải ngân một lần ở các mức đỉnh. Cách tiếp cận kỷ luật này giúp vàng phát huy vai trò ổn định dài hạn, hỗ trợ đa dạng hóa danh mục, thay vì trở thành nguồn áp lực chiến thuật trong ngắn hạn.