Biến động mạnh trên đỉnh lịch sử

Trong tuần từ 12-16/1, giá vàng thế giới và trong nước biến động rất mạnh. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng vọt trong phiên đầu tuần 12/1 thêm hơn 100 USD, từ mức 4.510 USD/ounce lên 4.630 USD/ounce trong bối cảnh xuất hiện thêm yếu tố hỗ trợ vàng, bên cạnh những yếu tố đã kéo vàng đi lên suốt 2 năm trước đó.

Đó là căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực, cuộc chiến giữ vị thế chuỗi cung ứng toàn cầu của nhiều cường quốc. Yếu tố mới xuất hiện ngay đầu tuần chính là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 12 so với tháng trước vẫn ở mức 0,2% như trong tháng 11 và thấp hơn mức 0,3% theo dự báo của các nhà kinh tế. Chỉ số CPI theo năm không đổi ở mức 2,7%.

CPI của Mỹ không tăng như lo sợ của các nhà kinh tế, kể cả tháng 12 là tháng cao điểm tiêu dùng. Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong các phiên sau đó, đặc biệt là phiên cuối tuần, áp lực chốt lời trước nỗi lo thị trường điều chỉnh sâu đã kéo vàng xuống rất nhanh. Vào phiên cuối tuần 16/1, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi tự do từ mức 4.620 USD/ounce xuống 4.550 USD/ounce khiến rất nhiều nhà đầu tư lao đao, "cháy" tài khoản.

Tuy nhiên, giá vàng sau đó hồi phục rất nhanh trước lực cầu bắt đáy, có thể đến từ hoạt động mua vào từ các “cá mập” trên thị trường trong suốt 2 năm qua. Đó là ngân hàng trung ương các nước đang đẩy mạnh tích trữ vàng, giảm nắm giữ USD. Đó là các quỹ ETF vàng và các tổ chức tài chính.

Chốt tuần qua, vàng vẫn ghi nhận một tuần tăng giá, với mức tăng khoảng 1,9%. Giá bạc tăng khoảng 12% trong tuần lên 90 USD, sau khi lập đỉnh lịch sử 93,57 USD/ounce trong phiên 15/1.

Giá vàng lên đỉnh cao lịch sử mới trong tuần 12-16/1. Ảnh: Minh Hiền

Quỹ tín thác vàng hàng đầu thế giới SPDR Gold Trust mua thêm 10,87 tấn trong phiên giao dịch thứ Sáu. Trong tuần, SPDR mua vào 21 tấn.

Vàng giảm giá bất chấp đồng USD tăng trong tuần. Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số DXY giữ ổn định quanh mức 99,4 điểm. Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp sau khi Mỹ công bố một số dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn vững vàng, trong khi một số khảo sát sản xuất cũng vượt kỳ vọng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn một số thương hiệu tăng vọt thêm hơn 5 triệu lên đỉnh lịch sử 163,5 triệu đồng/lượng (giá bán) ghi nhận hôm 14/1, rồi sau đó giảm nhẹ 700.000 đồng, chốt tuần ở mức 162,8 triệu đồng/lượng.

Nguy cơ giảm giá, nhưng xu hướng tăng chưa kết thúc?

Vàng và bạc chịu áp lực lớn vào cuối tuần 12-16/1 trong bối cảnh Nhà Trắng quyết định chưa áp thuế nhập khẩu đối với các khoáng sản chiến lược. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đàm phán các thỏa thuận song phương nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược, đồng thời đề cập khả năng thiết lập mức giá sàn, song chưa loại trừ hoàn toàn việc áp thuế.

Tuyên bố áp thuế trước đó của ông Trump được xem là yếu tố góp phần đẩy giá bạc lần đầu vượt ngưỡng 90 USD/ounce trong tuần (và lập đỉnh 93,57 USD/ounce) trong khi vàng cũng lên đỉnh lịch sử.

Lo ngại về nguồn cung đã gây ra tình trạng tranh mua trên thị trường. Đầu năm 2026, giá bạc đã tăng gần 150% cũng do thiếu cung. Làn sóng đầu cơ vàng và bạc trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc, cũng là yếu tố kéo giá hai mặt hàng kim loại này đi lên rất nhanh.

Trong tuần mới, vàng được dự báo đối mặt với rủi ro điều chỉnh. Động thái của Nhà Trắng trong việc hoãn áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng được nhiều chuyên gia đánh giá vẫn sẽ tạo áp lực đáng kể lên thị trường kim loại.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng và bạc vẫn được dự báo có triển vọng tích cực trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng khó lường. Xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ theo phân tích kỹ thuật.

Khảo sát của Kitco cho thấy, các chuyên gia và tổ chức đầu tư trên Phố Wall vẫn chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Nhưng trên phố Main, các nhà đầu tư cá nhân lại lạc quan. Có 50% chuyên gia cho rằng vàng sẽ đi lên trong tuần 19-23/1, 25% dự báo giảm giá và 25% dự báo đi ngang. Còn với các nhà đầu tư cá nhân, 78% tin tưởng vàng tăng giá, chỉ có 11% cho rằng vàng sẽ giảm giá.

Chính quyền ông Donald Trump gần đây công kích Fed và có những tính toán địa chính trị khá phức tạp.

Trong tuần 19-23/1, giới đầu tư sẽ đón nhận các thông tin: báo cáo việc làm ADP hàng tuần của Mỹ (20/1), doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 12 (ngày 21/1). Tổng thống Donald Trump dự kiến có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 21/1.

Còn bạc vẫn được dự báo có triển vọng trung hạn rất tích cực do nguồn cung thiếu hụt, nguyên nhân một phần đến từ nhu cầu phục vụ công nghiệp rất cao.

Thị trường bạc cũng chứng kiến ​​mức tăng trưởng đầu năm lớn nhất trong lịch sử, mức giá tăng thêm gần 17,5 USD/ounce trong hơn nửa tháng đầu năm. Hai tuần qua, giá bạc đã tăng hơn 24% và đang trên đà đạt mức tăng phần trăm tốt nhất kể từ năm 1983.

Với những đợt tăng giá mạnh mẽ của vàng và bạc trong năm nay, cùng với đà tăng trưởng từ nửa cuối năm 2025, các nhà phân tích cho rằng rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một giai đoạn đi ngang sẽ tốt cho thị trường.

Theo một số chuyên gia, việc giá vàng giữ quanh mức 4.600 USD/ounce vẫn là dấu hiệu điển hình của sự điều chỉnh sau một năm tăng trưởng không ngừng. Nhưng thị trường không phải mất đà, mà là đang xoay vòng, tái cân bằng và quyết định xem làn sóng tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ đâu.