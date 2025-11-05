Với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, dự thảo đề xuất áp thuế suất 0,1% nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế đầu cơ. Chính phủ sẽ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) nhận định chính sách hướng tới mục tiêu kiểm soát đầu cơ, minh bạch hóa thị trường vàng. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng chính sách này cần được triển khai với sự phân biệt rõ ràng giữa hoạt động đầu cơ và việc tích trữ, nhằm tránh ảnh hưởng đến những người dân mua vàng chỉ để tiết kiệm.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam. Ảnh: Quốc hội

Theo bà Lam, lâu nay, việc trích nhượng một phần thu nhập để mua vàng đã là tâm lý, thói quen của nhiều người dân. Do đó, việc quy định ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai với lộ trình rõ ràng, minh bạch.

Bà Lam đề nghị xây dựng cơ chế khai báo và khấu trừ linh hoạt, cho phép các tổ chức kinh doanh vàng, sàn giao dịch trong tương lai hoặc ngân hàng thương mại thực hiện khấu trừ và làm thủ tục nộp thuế thay cho người giao dịch, giúp giảm gánh nặng thủ tục cho cá nhân.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cũng nhận định đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng là chưa thật hợp lý, bởi vàng là tài sản tích trữ, là "của để dành", khi cần thiết người dân mới bán đi.

Khi thị trường vàng sôi động, người dân có xu hướng rút tiền khỏi sản xuất, kinh doanh để mua bán vàng, làm cho giá trong nước tăng mạnh, gây bất ổn thị trường.

Đại biểu Hoàng Văn Cường. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu Cường, việc đánh thuế đối với vàng nên được xem là biện pháp bình ổn thị trường, nhất là trong những giai đoạn biến động bất thường. Tuy nhiên, chính sách thuế này không nên áp dụng thường xuyên mà chỉ nên coi là biện pháp tình thế.

Ông nhấn mạnh việc Chính phủ cần được trao quyền linh hoạt, được phép áp dụng mức thuế nhất định trong thời gian ngắn, vài tháng hay nửa năm, để ổn định thị trường.

"Thuế ở đây không phải là công cụ thu ngân sách mà là công cụ điều tiết, giúp Chính phủ chủ động xử lý khi có biến động bất thường" - ông phân tích.

Đại biểu Phạm Thị Kiều (Lâm Đồng) cũng bày tỏ băn khoăn với quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế. Theo bà, quy định này có thể phát sinh nhiều bất cập trong thực tiễn, bởi có những người có chuyển nhượng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Đại biểu Kiều cho rằng bản chất của hoạt động chuyển nhượng này trong nhiều trường hợp không có giá trị tăng thêm, vì giá vàng có thể tăng, giảm tùy vào thị trường. Do đó, việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, không đạt được mục đích trong quản lý kinh tế.

Đại biểu Phạm Thị Kiều. Ảnh: Quốc hội

Bà Kiều đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc nghiên cứu quy định mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư lướt sóng ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Lâm Đồng) thống nhất với hướng quy định đánh thuế nhẹ (khoảng 0,1%) trên giá trị giao dịch nhằm hạn chế đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phân biệt rõ giữa hoạt động kinh doanh và tích trữ vàng của người dân.

Ông đề xuất giao cho Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm phù hợp thực tiễn, tránh tác động tiêu cực đến người dân.