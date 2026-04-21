Sự kiện có sự tham dự của gần 2.000 khách mời cùng hơn 30 đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành thực tế, câu hỏi với doanh nghiệp không còn dừng ở việc “có nên ứng dụng AI hay không”, mà chuyển sang “làm thế nào để triển khai AI hiệu quả ở quy mô lớn và tạo ra giá trị thực”. Đây cũng là trục nội dung xuyên suốt được thảo luận tại sự kiện.

AI tái định hình vai trò của hạ tầng số

Một trong những điểm nhấn tại hội nghị là sự thay đổi trong cách nhìn về vai trò của Data Center và Cloud. Nếu trước đây, Data Center và Cloud chủ yếu được xem là hạ tầng hỗ trợ, thì trong kỷ nguyên AI, chúng đang trở thành nền tảng cốt lõi, quyết định khả năng triển khai và mở rộng AI của doanh nghiệp.

“Trong giai đoạn 2026-2030, cách nhìn phù hợp không phải là nhìn AI một cách riêng lẻ, mà là nhìn theo một chuỗi hạ tầng liên thông”, ông Lê Bá Tân, CEO Viettel IDC, nhận định.

Thực tế toàn cầu đang phản ánh rõ xu hướng này. Hiện thế giới có khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu, trong đó các AI Data Center dù chiếm chưa đến 1% về số lượng nhưng đã tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn hệ thống. Điều này cho thấy AI không chỉ làm gia tăng nhu cầu xử lý dữ liệu, mà còn đang làm thay đổi cấu trúc vận hành của hạ tầng dữ liệu toàn cầu.

Nếu các trung tâm dữ liệu truyền thống vận hành ở mức 20–30kW mỗi rack, thì với AI, mật độ có thể tăng lên 100kW, thậm chí vượt 200kW mỗi rack. Sự gia tăng đột biến này kéo theo hàng loạt yêu cầu mới về cấp điện, làm mát, kết nối mạng và khả năng vận hành liên tục. Nói cách khác, trung tâm dữ liệu trong giai đoạn mới không chỉ cần mở rộng quy mô, mà còn phải được thiết kế lại để đáp ứng các tải tính toán lớn hơn nhiều lần.

Áp lực vận hành cũng thay đổi rõ rệt. Khi chi phí điện năng và làm mát ngày càng gia tăng, các trung tâm dữ liệu buộc phải hướng tới mô hình thông minh hơn, tối ưu hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Phát triển bền vững vì vậy không còn là yếu tố mang tính hình ảnh, mà trở thành yêu cầu gắn trực tiếp với hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của hạ tầng AI.

Cloud chuyển từ công cụ sang chiến lược

Song song với Data Center, thị trường Cloud cũng đang thay đổi nhanh chóng trước các yêu cầu mới từ AI.

Nếu trước đây Cloud chủ yếu được xem là giải pháp mở rộng tài nguyên linh hoạt, thì nay vai trò của Cloud đã rộng hơn đáng kể. Khi AI đi vào vận hành thực tế, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến khả năng mở rộng, mà còn phải giải quyết đồng thời các bài toán về vị trí dữ liệu, kiểm soát hệ thống, bảo mật, tuân thủ và chi phí vận hành dài hạn.

Theo các chuyên gia tại sự kiện, có tới 69% doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển một phần workloads từ public cloud sang private cloud. Đồng thời, thị trường sovereign cloud IaaS được dự báo đạt quy mô 80 tỷ USD trong năm 2026. Những con số này cho thấy Cloud không còn đơn thuần là một lựa chọn công nghệ, mà đã trở thành quyết định chiến lược gắn liền với quản trị dữ liệu và chủ quyền số.

Các mô hình như private cloud, hybrid cloud hay sovereign cloud vì thế được nhắc đến nhiều hơn như những hướng đi phù hợp trong giai đoạn mới, đặc biệt với các doanh nghiệp có yêu cầu cao về kiểm soát dữ liệu và tuân thủ pháp lý.

Từ xu hướng thị trường đến bài toán thực thi

Dù xu hướng đã rõ, thách thức lớn nhất với doanh nghiệp vẫn nằm ở khâu triển khai thực tế. Theo các chuyên gia, yếu tố quyết định không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở nền tảng dữ liệu, mô hình vận hành và tốc độ ra quyết định.

Việt Nam hiện đứng thứ 45 toàn cầu trong AI Readiness Index. Dù vẫn xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan về năng lực tổng thể, Việt Nam lại đứng thứ 6 thế giới về mức độ tin tưởng và chấp nhận AI theo WIN World AI Index 2025.

Theo đại diện EY Việt Nam, điều này cho thấy Việt Nam chưa phải thị trường dẫn đầu về AI xét trên mọi tiêu chí, nhưng lại có lợi thế đáng chú ý về niềm tin xã hội, mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ cũng như nền tảng chính sách và quản trị. Vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam vì vậy không phải là thiếu sẵn sàng, mà là khả năng thực thi.

Trong bối cảnh đó, khoảng cách giữa các doanh nghiệp dẫn đầu và phần còn lại không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà ở mức độ sẵn sàng về hạ tầng, dữ liệu và năng lực triển khai. Doanh nghiệp nào xây dựng được nền tảng hạ tầng phù hợp sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc chuyển hóa AI thành giá trị kinh doanh.

Hạ tầng – nền tảng của giá trị AI

Với quy mô gần 2.000 người tham dự, DCCI Summit 2026 không chỉ phản ánh sức nóng của AI, mà còn cho thấy thị trường Data Center và Cloud đang bước vào một giai đoạn tái định hình sâu sắc.

Khi AI ngày càng đi sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, bài toán của thị trường sẽ không dừng ở việc theo đuổi công nghệ mới, mà là xây dựng một nền hạ tầng đủ vững, đủ linh hoạt và đủ hiệu quả để chuyển hóa công nghệ thành giá trị thực tế.

Trong bức tranh đó, AI không còn là một lớp công nghệ riêng lẻ, mà là một phần của chuỗi hạ tầng liên thông – nơi dữ liệu, tính toán và vận hành được kết nối chặt chẽ để tạo ra năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Viettel)